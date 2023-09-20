為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

老梗詐走1500萬 被害人竟是曾任機關訴訟代理人的退休官員

退休女主管被騙上千萬元，打官司翻案被橋頭地院判決敗訴。（資料照，記者鮑建信攝） 　

退休女主管被騙上千萬元，打官司翻案被橋頭地院判決敗訴。（資料照，記者鮑建信攝） 　

2023/09/20 21:25

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市府退休女性主管小雪（化名）被自稱檢察官男子騙走1000萬元，不到3個月，又接獲冒充主任檢察官男子電話，並依對方指示，把房產設定抵押交付400萬元，事後卻打官司要求塗銷抵押權設定登記，被橋頭地院判決敗訴。

小雪告訴法官說，去年8月24日，自稱桃園市戶政事務所人員來電，說她表妹要幫她補發身分證，經她回稱無此事，對方表示將報警。不久，自稱165反詐騙專線員警「林正義」和「吳文正」檢察官先後來電，指她涉及洗錢要押人，並傳2紙扣押命令及公證清查執行書，因而被騙上千萬元。

同年11月4日，她另接獲自稱區公所人員、楊姓隊長和主任檢察官「陳彥章」等人電話，要求她交出400萬元事後證明清白始歸還。她因擔心被收押，於是把房屋抵押給陳姓等貸款業者後交付。

不久，她又依「陳彥章」指示，前往銀行辦理美金保險質押借款，經行員發現不對勁報警，始察覺自始至終均為騙局。

她並指出，因誤信而聽從詐欺集團指示，始向陳等人借貸與設定抵押權，但不是的她真意，認為契約不成立並要求塗銷。

陳姓業者等人則說，不認識「陳彥章」等人，房屋抵押權辦好後，400萬匯入小雪戶頭，並經她確認無誤。又說，小雪自高市消防局退休，曾擔任該局訴訟代理人，具有中高階公務員的經歷，焉有可能無法辨識詐欺集團所傳送的錯誤公文書，她本身有重大過失。

法官調查，小雪因誤信詐欺集團所言，導致房屋拿去抵押被騙，貸款利息也無違反公序良俗，被告陳等人更未使用詐術，判決她敗訴，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄男看到美女照就暈船 「超商店到店」寄出身分證金融卡
2023/09/20 13:00

高雄男看到美女照就暈船 「超商店到店」寄出身分證金融卡
鴛鴦車手銀樓取金項鍊 「第三方詐騙手段」1事露餡
2023/09/18 23:45

鴛鴦車手銀樓取金項鍊 「第三方詐騙手段」1事露餡

「昂峰惟美」近捷運、享商圈
「詐騙集團」通關密語？ 對方秒破防：你們業績如何
2023/09/18 22:03

「詐騙集團」通關密語？ 對方秒破防：你們業績如何
癡情男網戀2度被騙 衝銀行要匯43萬堅持「匯款是要救人」
2023/09/17 13:20

癡情男網戀2度被騙 衝銀行要匯43萬堅持「匯款是要救人」

挺亞運國手 台新金祭奪金大紅包
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播