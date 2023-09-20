老梗詐走1500萬 被害人竟是曾任機關訴訟代理人的退休官員

退休女主管被騙上千萬元，打官司翻案被橋頭地院判決敗訴。（資料照，記者鮑建信攝）

2023/09/20 21:25

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市府退休女性主管小雪（化名）被自稱檢察官男子騙走1000萬元，不到3個月，又接獲冒充主任檢察官男子電話，並依對方指示，把房產設定抵押交付400萬元，事後卻打官司要求塗銷抵押權設定登記，被橋頭地院判決敗訴。

小雪告訴法官說，去年8月24日，自稱桃園市戶政事務所人員來電，說她表妹要幫她補發身分證，經她回稱無此事，對方表示將報警。不久，自稱165反詐騙專線員警「林正義」和「吳文正」檢察官先後來電，指她涉及洗錢要押人，並傳2紙扣押命令及公證清查執行書，因而被騙上千萬元。

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同年11月4日，她另接獲自稱區公所人員、楊姓隊長和主任檢察官「陳彥章」等人電話，要求她交出400萬元事後證明清白始歸還。她因擔心被收押，於是把房屋抵押給陳姓等貸款業者後交付。

不久，她又依「陳彥章」指示，前往銀行辦理美金保險質押借款，經行員發現不對勁報警，始察覺自始至終均為騙局。

她並指出，因誤信而聽從詐欺集團指示，始向陳等人借貸與設定抵押權，但不是的她真意，認為契約不成立並要求塗銷。

陳姓業者等人則說，不認識「陳彥章」等人，房屋抵押權辦好後，400萬匯入小雪戶頭，並經她確認無誤。又說，小雪自高市消防局退休，曾擔任該局訴訟代理人，具有中高階公務員的經歷，焉有可能無法辨識詐欺集團所傳送的錯誤公文書，她本身有重大過失。

法官調查，小雪因誤信詐欺集團所言，導致房屋拿去抵押被騙，貸款利息也無違反公序良俗，被告陳等人更未使用詐術，判決她敗訴，仍可上訴。

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