目擊走前面2人遭百蜂圍攻 王姓山友： 根本跑不掉

王姓山友為救2名被百蜂圍攻的山友遭到蜜蜂螫傷，頭痛欲裂。（記者盧賢秀攝）

2023/09/20 18:31

〔記者盧賢秀／新北報導〕一群山友今天（20日）到新北市瑞芳區八分寮步道登山，遭蜂群攻擊，4人傷勢較重，7人輕傷。王姓、許姓山友傍晚被送到衛福部基隆醫院救治，許姓山友頭暈無法言語，王姓山友說，帶隊的人第一次走這條步道，沒想到遇到蜂群，其中2個人跌倒遭百蜂圍攻，相當可怕，他想引開蜂群才被螫傷。

王先生說，他們一行人約上午10點在登山口集合出發，走了大概1個半小時左右， 突然一群蜜蜂飛過來，走在前面的2個人被百蜂圍攻，根本跑不掉，可說是蜂群傾巢而出。

請繼續往下閱讀...

上前引開蜂群救人也被螫 頭痛欲裂

王先生說，他看到前面2人手臂等處被叮得很慘，跌倒在地，他想引開蜜蜂，才上前去，手等多處被蜜蜂叮到，頭痛欲裂。帶頭的人第一次走這條步道，沒想到會遇到

蜂群。他說，沒有看到蜂巢，只看到一大群蜜蜂飛來，他很擔心另2位被螫重傷的山友，另1位跟他一起送到基隆醫院的許姓山友躺在床上無法言語。

另外有7名輕傷山友分別送基隆長庚醫院和瑞芳礦工醫院，基隆長庚急診科醫師鄭千威說，初步收治的4名被螫傷的病患，大多是頭部及手部被螫傷，經過醫院處理後，都可以回家觀察。

許姓山友躺在床上無法言語。（記者盧賢秀攝）

王姓山友為救2名被百蜂圍攻的山友遭到蜜蜂螫傷，頭痛欲裂。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法