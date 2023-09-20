為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

目擊走前面2人遭百蜂圍攻 王姓山友： 根本跑不掉

王姓山友為救2名被百蜂圍攻的山友遭到蜜蜂螫傷，頭痛欲裂。（記者盧賢秀攝）

王姓山友為救2名被百蜂圍攻的山友遭到蜜蜂螫傷，頭痛欲裂。（記者盧賢秀攝）

2023/09/20 18:31

〔記者盧賢秀／新北報導〕一群山友今天（20日）到新北市瑞芳區八分寮步道登山，遭蜂群攻擊，4人傷勢較重，7人輕傷。王姓、許姓山友傍晚被送到衛福部基隆醫院救治，許姓山友頭暈無法言語，王姓山友說，帶隊的人第一次走這條步道，沒想到遇到蜂群，其中2個人跌倒遭百蜂圍攻，相當可怕，他想引開蜂群才被螫傷。

王先生說，他們一行人約上午10點在登山口集合出發，走了大概1個半小時左右， 突然一群蜜蜂飛過來，走在前面的2個人被百蜂圍攻，根本跑不掉，可說是蜂群傾巢而出。

上前引開蜂群救人也被螫 頭痛欲裂

王先生說，他看到前面2人手臂等處被叮得很慘，跌倒在地，他想引開蜜蜂，才上前去，手等多處被蜜蜂叮到，頭痛欲裂。帶頭的人第一次走這條步道，沒想到會遇到

蜂群。他說，沒有看到蜂巢，只看到一大群蜜蜂飛來，他很擔心另2位被螫重傷的山友，另1位跟他一起送到基隆醫院的許姓山友躺在床上無法言語。

另外有7名輕傷山友分別送基隆長庚醫院和瑞芳礦工醫院，基隆長庚急診科醫師鄭千威說，初步收治的4名被螫傷的病患，大多是頭部及手部被螫傷，經過醫院處理後，都可以回家觀察。

許姓山友躺在床上無法言語。（記者盧賢秀攝）

許姓山友躺在床上無法言語。（記者盧賢秀攝）

王姓山友為救2名被百蜂圍攻的山友遭到蜜蜂螫傷，頭痛欲裂。（記者盧賢秀攝）

王姓山友為救2名被百蜂圍攻的山友遭到蜜蜂螫傷，頭痛欲裂。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
瑞芳山區登山客遭蜂螫11傷 2人無生命跡象
2023/09/20 16:04

瑞芳山區登山客遭蜂螫11傷 2人無生命跡象
瑞芳山區登山客遭蜂螫 手頸部等出現劇痛
2023/09/20 15:11

瑞芳山區登山客遭蜂螫 手頸部等出現劇痛

東森攜手馬偕門諾 培育護理助偏鄉
20人瑞芳登山遭虎頭蜂攻擊 釀11傷
2023/09/20 14:40

20人瑞芳登山遭虎頭蜂攻擊 釀11傷
尖石鴛鴦谷瀑布虎頭蜂螫人 7人送醫
2023/08/30 11:11

尖石鴛鴦谷瀑布虎頭蜂螫人 7人送醫

挺亞運國手 台新金祭奪金大紅包
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播