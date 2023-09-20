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強健科學園區聯防機制 竹縣無腳本毒災災防演習

新竹縣大規模震災暨毒性化學物質災害演習，今（20）日下午於新竹科學園區內的聯穎光電，採「半預警、無腳本、不壓縮演習時序」的擬真方式辦理。（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣大規模震災暨毒性化學物質災害演習，今（20）日下午於新竹科學園區內的聯穎光電，採「半預警、無腳本、不壓縮演習時序」的擬真方式辦理。（擷取自新竹縣政府官網）

2023/09/20 18:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣大規模震災暨毒性化學物質災害演習，今（20）日下午於新竹科學園區內的聯穎光電，採「半預警、無腳本、不壓縮演習時序」的擬真方式辦理；副縣長陳見賢表示，921國家防災日特別感謝內政部給新竹縣機會，今起為期3天，明天蔡英文總統還會親自來關心。

新竹縣政府消防局表示，這次實兵演練採取「半預警、無腳本且不壓縮演習時序」方式辦理，更能考驗出廠區人員平日的訓練成果。在演習一開始以突發事件為主，並由臨近的新竹市消防局快速扺達現場，展現縣市合作守護縣民安全的決心。總計動員80人及各式車輛30輛次參與演練。

陳見賢表示，新竹縣是科技重鎮，除了科學園區，還有台元園區、AI園區、生醫園區，因此毒災災害演練有其必要，希望透過演練讓大家更熟悉，會後也要共同檢討、更精進，遇到突發狀況該怎麼處理，多一分準備少一分災害，他感謝大家熱烈參與，一起努力讓國家更好。

此次大規模震災造成氣瓶、化學桶傾倒洩漏情境，由聯穎光電廠區人員進行廠區緊急應變演練，科學園區管理局、環境部北區環境事故專業技術小組新竹隊、聯電消防隊、新竹市消防局金山分隊等單位共同參演。

消防局指出，毒性物質災害的處理跟一般的災害最大的不同，在於處理毒化物災害時每一個動作、決策都非常重要，「做得對比做得快更重要」，洩漏的物質中可能含有對人體有害物質，因此一旦發生毒化物洩漏即發送「疏散避難警報」細胞廣播（CBS），讓民眾於事件發生時可於第一時間透過手機接收應變資訊，採取適當的因應行動，守護縣民生命安全。

新竹縣防災演習採「半預警、無腳本、不壓縮演習時序」的擬真方式辦理，考驗各單位臨場應變能力。 （擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣防災演習採「半預警、無腳本、不壓縮演習時序」的擬真方式辦理，考驗各單位臨場應變能力。 （擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣防災演習採「半預警、無腳本、不壓縮演習時序」的擬真方式辦理，考驗各單位臨場應變能力。 （擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣防災演習採「半預警、無腳本、不壓縮演習時序」的擬真方式辦理，考驗各單位臨場應變能力。 （擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣政府總計動員80人及各式車輛30輛次參與演練。（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣政府總計動員80人及各式車輛30輛次參與演練。（擷取自新竹縣政府官網）

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