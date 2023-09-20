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龜山島首次出動空勤總隊「投水滅火」 跨單位聯合演訓

龜山島第一次出動直升機，演練投水滅火。（林業署宜蘭分署）

龜山島第一次出動直升機，演練投水滅火。（林業署宜蘭分署）

2023/09/20 17:07

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕因應全球極端氣候，林業及自然保育署（簡稱林業署）宜蘭分署與空中勤務總隊、宜蘭縣消防局等單位，建立跨域合作平台，今（20日）在龜山島進行離島聯合演訓，這也是龜山島第一次出動直升機，在空中演練投水滅火。

林業署宜蘭分署管轄的161公頃龜山島保安林地，以天然闊葉樹林和竹林為主。宜蘭分署表示，過去多由內部人員進行防災演練，但考量離島森林火災，水源和救災人力較難集結，需要直升機支援滅火量能，並藉助船隻運輸人力、資源，因此與多個單位合作，建立跨域合作平台，進行年度演練。

林業署宜蘭分署礁溪工作站今辦理年度演練，模擬龜山島發生森林火災，參與單位包含空勤總隊、縣消防局、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處、海巡署第一岸巡隊、第七海巡隊、頭城區漁會、保安第七總隊，出動共71人次。

第一階段由指揮系統通報並聯繫相關單位，於頭城鎮烏石港集結，由第七海巡隊35噸艦艇協助載運救災裝備和第一批緊急救援人力，頭城區漁會則調派賞鯨船載運後續的救援人力。

第二階段由林業署宜蘭分署機動救火隊員，先趕抵火場滅火，但考量火勢擴大，請求空勤總隊從花蓮出動直升機，降落至龜山島臨時停機坪吊掛水袋，並於龜尾湖汲水後，至起火點上方投水滅火。另，東北角風管處、第一岸巡隊、第七海巡隊協助遊客撤離，宜蘭縣消防局則負責救護傷患。

林業署宜蘭分署說，去年首次規劃跨單位防災演練，無奈受到疫情、颱風等影響，演練不斷延期，後來受限於東北季風，船隻、直升機難以登島，僅進行第一階段演練，練習各單位集結速度；也就是說，這是首次跨單位登龜山島實戰演練。

林業署宜蘭分署也呼籲民眾，至龜山島遊憩，請勿隨意引火、不拋棄菸蒂，並遵守森林法第34條規定，在森林區域及森林保護區內，非經許可不得有引火行為，違者最高可處60萬元罰鍰；若發現森林火災，請儘速撥打0800-000930（您您您，救山林）、0800-057930（您我齊救山林）。

林業及自然保育署宜蘭分署與空中勤務總隊、宜蘭縣消防局等單位，在龜山島進行離島聯合演訓。（林業署宜蘭分署）

林業及自然保育署宜蘭分署與空中勤務總隊、宜蘭縣消防局等單位，在龜山島進行離島聯合演訓。（林業署宜蘭分署）

龜山島第一次出動直升機，演練投水滅火。（林業署宜蘭分署）

龜山島第一次出動直升機，演練投水滅火。（林業署宜蘭分署）

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