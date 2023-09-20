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台中警分局闢體技健身房「天菜帥警」甩戰繩吸眼球

張庭菘開學日在校門口護童照片，一度在網路引發地方媽媽暴動。（警方提供）

張庭菘開學日在校門口護童照片，一度在網路引發地方媽媽暴動。（警方提供）

2023/09/20 17:13

〔記者許國楨／台中報導〕為了讓員警能在瞬間爆發力下制服犯罪分子，台中第五警分局闢造健身房今天正式啟用，除不輸外面健身房各式器材，還找來知名教練、分局教官以及身材壯碩警員展示訓練成果，其中因一組帥警指揮交通照片，在網路瞬間暴動的「天菜帥警」張庭菘也當場甩戰繩示範，超吸眼球。

五分局積極推動警員綜合素質提升，不僅注重傳統心肺有氧訓練，也強調強壯肌力和肌耐力，因應各類執法技巧要求，尤其如逮捕、擒拿、警棍、跆拳、柔道等這些技能，更需瞬間爆發力制服犯罪分子，分局長陳松寅為此積極構建舒適訓練場地，通過強化身體素質和技能，減輕工作壓力，維持身體健康。

為激發同仁自主訓練熱情，陳松寅在分局五樓打造波麗士體技健身房，商請松竹寺、中區獅子會以及當地熱心仕紳提供經費，增設引體向上機、滑輪划船設備、倒蹬斜蹲機、三把手高掛片六角槓、多功能腿、腹、背訓練設備、啞鈴等訓練設備。

健身房今天除正式啟用也舉行器材捐贈儀式，還聘請健身房教練為員警規劃高效體能訓練課程，其中因身材高大挺拔五官深邃，被同事取了「男模」外號，更因一組帥警在國小校門口指揮交通照片，在網路瞬間暴動被稱「天菜帥警」的北屯所警員張庭菘，也當場甩戰繩示範，尤其吸睛。

有健身習慣的「天菜帥警」張庭菘也當場甩戰繩示範。（警方提供）

有健身習慣的「天菜帥警」張庭菘也當場甩戰繩示範。（警方提供）

女警也在教練指導下健身。（警方提供） （記者許國楨攝）

女警也在教練指導下健身。（警方提供） （記者許國楨攝）

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