台中警分局闢體技健身房「天菜帥警」甩戰繩吸眼球
2023/09/20 17:13
〔記者許國楨／台中報導〕為了讓員警能在瞬間爆發力下制服犯罪分子，台中第五警分局闢造健身房今天正式啟用，除不輸外面健身房各式器材，還找來知名教練、分局教官以及身材壯碩警員展示訓練成果，其中因一組帥警指揮交通照片，在網路瞬間暴動的「天菜帥警」張庭菘也當場甩戰繩示範，超吸眼球。
五分局積極推動警員綜合素質提升，不僅注重傳統心肺有氧訓練，也強調強壯肌力和肌耐力，因應各類執法技巧要求，尤其如逮捕、擒拿、警棍、跆拳、柔道等這些技能，更需瞬間爆發力制服犯罪分子，分局長陳松寅為此積極構建舒適訓練場地，通過強化身體素質和技能，減輕工作壓力，維持身體健康。
請繼續往下閱讀...
為激發同仁自主訓練熱情，陳松寅在分局五樓打造波麗士體技健身房，商請松竹寺、中區獅子會以及當地熱心仕紳提供經費，增設引體向上機、滑輪划船設備、倒蹬斜蹲機、三把手高掛片六角槓、多功能腿、腹、背訓練設備、啞鈴等訓練設備。
健身房今天除正式啟用也舉行器材捐贈儀式，還聘請健身房教練為員警規劃高效體能訓練課程，其中因身材高大挺拔五官深邃，被同事取了「男模」外號，更因一組帥警在國小校門口指揮交通照片，在網路瞬間暴動被稱「天菜帥警」的北屯所警員張庭菘，也當場甩戰繩示範，尤其吸睛。