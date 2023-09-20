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全都錄！砂石車沿路滲漏「9連甩」 台16線淪公路「魔王關」

省道台16線南投水里路段，砂石車往來頻仍，就有民眾全程目擊砂石車沿路滲漏「9連甩」，引發熱議。（民眾提供）

省道台16線南投水里路段，砂石車往來頻仍，就有民眾全程目擊砂石車沿路滲漏「9連甩」，引發熱議。（民眾提供）

2023/09/20 15:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台16線南投縣水里路段，近日有民眾目擊砂石車沿路滲漏砂石，才短短過3個彎，車上砂石就「9連甩」，造成砂石處處、路面變滑，威脅機車族安全，民眾將滲漏影片配上電玩「超級瑪利歐」魔王關卡音效，上傳臉書隨即引發熱議，並藉此諷刺砂石車已成當地道路的「魔王關」問題，盼相關單位重視、改善。

轄區集集警分局表示，當時獲悉臉書砂石車滲漏影片後，隨即前往事發路段查看，在確認道路已無殘留砂石，便聯繫貼文民眾，並掌握到原始影像，以及事發時間、地點，現已對砂石車駕駛違規滲漏，依法開出3000至1萬8000元罰單。

並行文砂石業者、公會，要求砂石場與駕駛自律，在裝載砂石時，應確認是否承載穩固或有無超載，以免滲漏飛散，並會對砂石車行駛路線加強取締，無論超速、超載、闖紅燈，或在禁駛時段偷跑，都會強力執法，以免類似情況發生。

貼文民眾則說，能體諒砂石車駕駛也是辛苦討生活，但裝載砂石絕不能便宜行事，且不只水里，台16線沿路經過的集集、名間居民，也都深受砂石車高速呼嘯、揚塵、噪音危害，以及路面被重車長期輾壓導致崎嶇不平的影響，相關單位不應再漠視，勿讓沿線居民淪為二等公民。

省道台16線南投水里路段，平時可見砂石車往來頻仍。示意照。（記者劉濱銓攝）

省道台16線南投水里路段，平時可見砂石車往來頻仍。示意照。（記者劉濱銓攝）

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