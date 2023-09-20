新北「達摩洞」砍傷7道友 嫌犯落網後情緒激動

新北市警蘆洲分局長林詮峰說明逮捕五股達摩洞砍殺案圍捕梁嫌到案，及新北市政府跨局處應變、處置等後續作為；圖為圍捕嫌犯。（記者吳仁捷翻攝）

2023/09/20 15:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市五股「達摩洞」佛寺驚傳梁姓男子持西瓜刀砍傷7名道友，釀成1重傷、6輕傷，蘆洲警分局案發後1小時逮獲梁嫌，警方除通報新北市政府啟動區公所、衛生、社會等機制關懷、安置傷者，衛生局也派員評估梁嫌狀況。

蘆洲警分局長林詮峰今天下午對外說明案情及新北市政府跨局處應變、處置作為；警方今天上午9時40分獲報，五股區凌雲路三段「達摩洞」（宗教道場）發生傷害案件，到場初步瞭解為48歲梁嫌與現場道友因為平安餐分配發生爭執，梁嫌隨後持刀砍傷在場7名道友，騎車逃逸。

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警方獲報後成立專案小組實施攔截圍捕，案發後1小時內，在案發處附近逮捕梁嫌到案，確認並非隨機犯案，全案依傷害罪嫌移送新北地檢偵辦。

警方向衛生局查詢，發現梁嫌為關懷訪視個案，8月底社工面訪時，梁嫌情緒平穩，並定期就醫；案發後梁嫌被逮，衛生局派員到蘆洲警分局評估梁嫌現況，安排後續就醫規劃。

針對傷者部分，社會局社福中心及區公所即時關懷慰問，安排聯繫緊急處置，並與衛生所持續關懷、提供相關協處服務。

另警方將配合五股區公所、與衛生社會相關單位以及里辦公處、到場負責師父，共同研商該處安全維護問題及相關事宜，全力落實社會安全網。

新北市警蘆洲分局長林詮峰說明逮捕五股達摩洞砍殺案圍捕梁嫌到案，及新北市政府跨局處應變、處置等後續作為。（記者吳仁捷攝）

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