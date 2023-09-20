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誆稱可協助「找回被騙的錢」 二次詐騙多了

警政署拍各式短影音防詐。（記者姚岳宏翻攝）

警政署拍各式短影音防詐。（記者姚岳宏翻攝）

2023/09/20 12:24

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙猖獗，警政署為了降低詐騙數，可說絞盡腦汁！為強化民眾防詐意識、提升全民識詐能力，警政署拍攝各式反詐宣導短影音，並結合百工百業辦理有獎徵答活動，讓反詐宣導融入民眾「食衣住行育樂」等日常生活中；今天（9月20日）起，警政署更攜手台灣大車隊，於該車隊各計程車上輪播反詐影片，活動期間加入「警光新聞雲LINE官方帳號」好友，並邀請3位好友加入，即有機會獲得「台灣大車隊乘車券」，活動即起至10月1日止，預計發送1200張免費乘車券。

警政署指出，本次結合台灣大車隊合作活動拍攝「假投資」詐騙宣導影片，除解析最新詐騙手法，並提醒近期「二次詐騙」之手法有增多趨勢，詐騙集團鎖定曾經遭詐之被害人，誆稱可以協助「找回被騙的錢」，利用被害人急於追回被騙款項心理，造成二次受害。

警政署提醒，民眾遭到詐騙應至官方管道尋求檢警協助，警方、銀行人員、律師或相關人員來電也須務必再查證，另外網路上誆稱有特殊管道、取回款項科技等，勿隨意相信匯款委託，並可撥打165或110查證，以免碰上二次詐騙。

警政署表示，為厚植全民防詐意識，將「識詐」能力扎根至基層各角落，警政署號召百工百業共同加入反詐行列，陸續邀請正忠排骨便當店、陳耀訓蛋黃酥等知名店家合作，此次更攜手台灣大車隊共同合作，以具趣味性，且更貼近民眾生活的方式宣導，喚起全民識詐能力，全面降低詐騙受害，守護民眾財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

在計程車上撥放。（記者姚岳宏翻攝）

在計程車上撥放。（記者姚岳宏翻攝）

警政署攜手台灣大車隊，於該車隊各計程車上輪播反詐影片。（記者姚岳宏翻攝）

警政署攜手台灣大車隊，於該車隊各計程車上輪播反詐影片。（記者姚岳宏翻攝）

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