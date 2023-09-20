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朋友不會騙人啦？老夫妻投資「高獲利」互助會 900萬險打水漂

員警苦口婆心勸阻，老夫妻才打消匯款念頭及時阻詐。（圖由警方提供）

員警苦口婆心勸阻，老夫妻才打消匯款念頭及時阻詐。（圖由警方提供）

2023/09/20 11:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市8旬吳姓老翁18日偕同妻子到銀行，欲解除定存900萬元匯款投資朋友介紹的「高獲利」互助會，行員察覺有異趕緊通知警方到場，老翁不滿被阻擋賺錢機會，口氣一度不友善還說「老朋友不會騙我們」，員警苦口婆心告知該帳戶已警示，這才讓老夫妻打消匯款念頭，保住養老金。

台中市第二分局永興所當天上午接獲轄內銀行通報，84歲吳姓老翁與江姓妻子（76歲）欲解除900萬元定存，投資「高獲利」互助會，行員因擔心老夫妻遇詐報警，員警游日昕、洪瑞麟及王紫婷等立即趕往了解，吳翁表示是要投資認識多年朋友所介紹的互助會，該項投資保證高獲利，但對於互助會運作模式？是否有簽合約，2人都語焉不詳。

吳翁說，對方會將互助會資金拿去投資房地產或股票等金融項目，對操作投資標的並不了解，但堅信認識多年老友不會詐騙，還說獲利報酬率是機密不便告知，對於員警欲阻攔獲取高報酬投資，當下語氣不甚友善。

經員警告知欲匯款帳戶已遭多次通報，非正常帳戶，更鉅細靡遺說明，這是目前常見的詐騙手法，極力勸阻兩老投資前務必慎思，千萬不可輕信，以免受騙上當，白白讓養老金打水漂，最終2人才打消匯款念頭及時阻詐。

第二分局長周俊銘表示，近來詐騙手法日新月異，投資前務必「停、看、聽」，若對方聲稱投資能穩賺不賠務必提高警覺，審慎確認是否透過合法的交易平台或機構，千萬不要貿然聽信，以免受騙上當，有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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