官員喝17次花酒廠商買單！金門水廠工程弊案 2公務員索賄還刁難

金門自來水廠海淡廠工程爆發貪污弊案，2公務員索賄還刁難廠商。（資料照）

2023/09/20 10:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕上櫃公司國統國際（8936）2017年得標金門縣自來水廠海水淡化廠工程，完工後為求利潤最大化，拜託水廠翁姓作業員幫忙修訂產水量標準，翁趁機開口索賄50萬，時任國統董座梁家源同意付錢；負責指導後續營運的中區水資源局蔡姓正工程司，也向國統要求幫忙付喝花酒的費用，國統一樣乖乖給錢，但國統給錢後還是被刁難，梁家源因此抱怨「該做的做，也給他們了還這樣」，高雄地院依貪污等罪判翁、蔡兩人3年10月徒刑。

判決指出，2017年間，國統以5億4890萬元得標「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」，2019年1月完工驗收後，由國統負責5年代操作及維護水廠。依契約規定，海淡廠每日產水量僅保證最少500CMD（立方米/日），實際產水量仍由金門縣自來水廠依實際供水需求核定。

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國統公司為求每日產水量達2000CMD以上，以提高產水利潤，拜託水廠翁姓作業員幫忙下修產水量標準，翁趁機開口索賄50萬，國統董座梁家源同意付錢；而負責指導後續營運的中區水資源局蔡姓正工程司，在金門喝了17次花酒還帶小姐出場，24萬餘元費用也都由國統埋單。

高雄地院審理時，梁家源等人都坦承犯行，法官根據監聽譯文，發現梁家源指示給錢後，曾詢問謝姓經理「金門怎都還沒動」，謝男電話中回覆：「是水廠在擋，我們該做都做了」，梁無奈表示：「該做的做，也給他們了還這樣。」法官認為，梁家源因為公司主管反映翁男索賄及刁難，才會核准賄款，輕判梁緩刑2年。

蔡、翁兩人也坦承犯行，高雄地院依貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪各判兩人徒刑3年10月，翁姓作業員另涉洩露自來水廠內部擬稿內容與供水課意見給國統公司，依公務員洩漏國防以外之秘密文書罪判徒刑5月，可易科罰金，可上訴。

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