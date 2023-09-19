竹市殯儀館領錯屍體險剖錯屍 高大成也曾遇過

高大成說，解剖前2天要先將冷凍的遺體推出冰櫃退冰，現場如果連絡時講錯號碼等問題，造成推錯人。（記者蔡淑媛攝）

2023/09/19 21:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕新竹市立殯儀館昨發生領錯屍體，差點讓檢警解剖錯人的烏龍事件！知名法醫高大成今天也曝自己也遇過解剖前發現館方人員推錯屍體，比對手環號碼驗明正身，才沒解剖錯人。

新竹市立殯儀館昨天原訂要解剖29歲的越南籍阮性移工，但館方疏失將39歲的印尼籍移工阿滿退冰後放在解剖台，家屬一看根本不是死者，法醫檢查死者資料也發現不對，趕緊喊停。

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高大成說，解剖前2天要先將冷凍的遺體推出冰櫃退冰，現場可能在連絡時講錯號碼等問題，造成推錯人，因此解剖前一定要驗明正身，比對手環號碼，以及姓名、性別、年齡、身高、體重等，同時有家屬親友現場確認遺體無誤。

高大成說，尤其是手環有號碼等資料，遺體在冰凍前會重覆確認身分無誤才掛上手環，推進冷凍庫冰存，即使親友因為遺體毀損，無法確認身分，也可透過刺青、耳環、手表等身體特徵或身上遺物做確認，識別手環如果手部無法戴上，也會掛在腳上在其他肢體，方便退冰後確認身分。

高大成指出，自己從事法醫工作40年來，曾經發生解剖前推過來的屍體錯誤，一樣都是男性，但是比對手環號碼錯誤，及時發現錯誤，原來是工作人員通知退冰時講錯號碼或聽錯號碼，趕緊將遺體推回去，重新把正確身分的遺體推出來退冰，因此延誤2天解剖。

高大成指出，遺體毀損致無法配戴身分手環，仍會將手環放置臉部旁 證明身分。（高大成提供）

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