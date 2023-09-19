竹市府稱「法醫解剖助理」出包致領錯遺體 檢方：無此編制人員

新竹市殯儀館出包導致檢方差點剖錯遺體案，新竹地檢署發出聲明。（記者蔡彰盛攝）

2023/09/19 20:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市殯儀館出包導致檢方差點剖錯遺體案，市府聲明中有「法醫解剖助理與冰庫外包業者在中間訊息傳遞有誤」等語，新竹地檢署澄清表示，檢方並無「法醫解剖助理」這樣的編制人員，市府聲明中所稱「法醫解剖助理」並非地檢署職員，且案發時檢察官與法醫均依照程序，因此及時發現問題。

新竹檢方指出，處理解剖屍體職務，係由案件承辦人通知報請相驗的警分局轉知家屬、應到場者，於排定的解剖時間到達解剖場所，另法醫室為使解剖順利進行，亦會預先通知殯儀館專責人員將屍體退冰，並於解剖當日運送至解剖台，以利檢察官會同家屬確認屍體身分。

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檢方強調，從事屍體退冰及運送至解剖台的人員，是殯儀館專責人員所屬廠商行號與殯儀館依契約而從事該工作，並非「法醫解剖助手」。

檢方表示，檢察官執行解剖屍體職務，均依照檢察機關與司法警察機關勘驗屍傷應行注意事項第十三點第一項規定，於解剖屍體前，命其配偶、親屬或其他相識之人辨識無誤後始執行解剖，阮男是經當日執行解剖的檢察官會同家屬確認並非原排定解剖大體，而及時發現。

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