文化部科長涉索賄100萬 得標廠商判賠文化部180萬

台中地院判決巨烽公司，應給付文化部180萬元，可上訴。（記者張瑞楨攝）

2023/09/19 16:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕文化部於2019年辦理火災預警系統的採購，該部秘書事務科科長蕭銘彬卻將招標資訊洩露給巨烽實業有限公司，該公司以900萬元得標後，再交付100萬元賄款，此案爆發之後，文化部依據雙方採購合約，向巨烽公司求償二倍金額，亦即200萬元，扣除保證金債權，請求巨烽公司支付180萬元，該公司答辯說，是蕭主動洩露招標資訊，該公司僅配合，台中地方法院認為，雙方契約是基於確保公共工程之採購品質，公務員主動索賄，廠商亦應拒絕，判決巨烽公司應支付文化部180萬元。

判決書指出，文化部於2019年辦理「文化資產園區雲端火災預警系統規劃設置」勞務採購，文化部秘書事務科科長蕭銘彬，洩露採購招標文件資訊，給予巨烽實業有限公司的實際負責人劉勇成，該公司於2019年10月底以900萬元得標，雙方於2020年簽約，之後，由劉勇成交給蕭100萬元，彰化地方法院依不違背職務收受賄賂罪，判處蕭銘彬3年8月徒刑，目前二審中。

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文化部主張，文化部與巨烽公司簽訂契約，如有違法之事，巨烽公司應將「二倍之不正利益自契約價款中扣除」，如果價款不足，巨烽公司應再給付，上述100萬元的二倍是200萬元，扣除該公司此一採購案保固保證金債權20萬元抵銷後，尚有180萬元沒有返還給付，巨烽公司應該將剩餘180萬元給付文化部。

巨烽公司答辯說，對文化部主張的法條及事實不爭執，但這一件採購案，是蕭銘彬主動洩漏採購招標文件資訊並索賄，該公司只是配合，顯見蕭銘彬責任重大，文化部沒有善盡督促責任，並怠於向蕭銘彬請求賠償，卻將責任全然歸咎於巨烽公司，已顯然失之公平，另外，文化部還有追加工程款248萬餘元未支付，請求予以抵銷。

台中地方法院認為，該採購案是政府發包的工程契約，攸關公益、公眾安全，且涉及層面廣大、影響持續；雙方合約與採購法等規定，立意是禁止不當利益的交換或輸送介入，確保公共工程的採購品質，維護政府採購制度的公共利益。

法官強調，巨烽公司抗辯說，是蕭銘彬主動洩漏採購招標資訊並索賄，巨烽公司僅配合，不過，雙方契約規定，為杜絕機關人員貪瀆，避免廠商使用不正手段得標而設，已於投標前提醒廠商勿使用不正手段來取得標案，只要廠商不為不法行為，自無此約定的適用，如為機關人員主動索賄，廠商亦應拒絕，以維政府採購之公平性，據此判決巨烽公司應給付文化部180萬元，可上訴。

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