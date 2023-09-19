大甲媽起駕時「擊落」6架！ 國慶焰火無人機反制器模擬演練

警方使用無人機反制器，進行入侵無人機的干擾模擬演練。（民眾提供）

2023/09/19 16:28

〔記者許國楨／台中報導〕睽違9年，112年國慶焰火回歸台中並在昨晚試放，警局除動員近1500名警力投入交通維護，基於維安及民眾安全考量，也出動無人機反制器，進行入侵無人機的干擾模擬演練，預計也將在國慶日當天及前一天的活動中比照辦理，讓市民及外來遊客能安全觀賞中央公園上空精彩綻放的焰火。

依據市政府先前公告的遙控無人機管理資訊，針對112年國慶焰火在台中試放，為維持活動場域安全及施放順利，新增公告距地表高度不逾400呎之區域，禁止從事遙控無人機飛航活動之區域及座標，時間則是自9月18日12時至21時30分。

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而市警局昨於焰火活動及周邊區域規劃6個勤務區塊，派遣警力共1142名配合安全及交通秩序維護，刑大也出動兩具無人機反制器（或稱無人機干擾槍）到現場，進行入侵無人機的干擾模擬演練，只見無人機升空後，操控員警先以瞻孔瞄準備鎖定後定向發射電波遮蔽無線電頻率，以及導航系統，隨後只見無人機緩緩降落，達到干擾目的。

據了解，刑大目前共配置3具無人機反制器，主要用在大型集會活動等特勤勤務，可以阻斷遮蔽入侵無人機的遙控器連結訊號，至於干擾模式也以可切換，讓無人機返回原起飛點，或是直接垂直迫降，但考量地面民眾安全，多選擇前項，今年大甲媽祖起駕時，也曾在置高點使用，成功「擊落」6架無人機。

由於「112國慶焰火在台中」規劃為期2天系列活動，10月9日暖身活動於晚間6時30分登場，有無人機展演；10日除各式精彩表演外，焰火施放時間加碼至36分鐘，更首創以爵士樂搭配國慶焰火施放，結合無人機展演，警方預計這兩天也將在外圍使用無人機反制器，讓市民及外來遊客能安全觀賞中央公園上空精彩綻放的焰火。

警方使用無人機反制器，進行入侵無人機的干擾模擬演練。（民眾提供）

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