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集資買毒起糾紛被押走？男子報警救友逮到「3條通」

許男被誤會在鬧區將人押走，警方追車找到人，發現是誤會一場，經盤查許男身分，發現他身揹3條通緝，隨即依法將他逮捕並解送歸案。（記者鄭淑婷翻攝）

許男被誤會在鬧區將人押走，警方追車找到人，發現是誤會一場，經盤查許男身分，發現他身揹3條通緝，隨即依法將他逮捕並解送歸案。（記者鄭淑婷翻攝）

2023/09/19 12:51

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市陳姓男子誤以為李姓友人遭許姓男子開車押走，慌張向桃園警分局武陵派出所報案，警方追車找到許男，卻不見李男蹤跡，才知是誤會一場，沒想到盤查許男身分時，赫見他身揹3條通緝，將他當場逮捕並解送歸案。

據悉，31歲許男其實與李男約好集資買毒，18日晚間許男已備妥現金，李男抵達卻稱「口袋空空」，但可以找陳男幫忙借錢，許男便開車搭載李男去找陳男借錢，只見陳男也是兩手一攤，許男為此與李男發生爭執，還險些發生肢體衝突，陳男見狀，腳底抹油落跑，再回現場時人、車都已不見，陳男誤以為李男被許男押走，連忙報警求助。

警方鎖定許男車號發動警網攔截圍捕，不到1小時，警員李其洛即在桃園區文化街發現車輛，隨即通報支援並進行攔查，員警發現車上僅有許男，許男連忙解釋：「我沒有押走李男，發生糾紛後，就把他趕下車了！」

不過，警方盤查許男身分，發現他涉及2詐欺案、1件妨礙秩序案，均被發布通緝中，因一場押人誤會被查獲，讓許男氣得牙癢癢，警方釐清許男並無押人妨害自由情事，但通緝部分則依法逮捕解送歸案。

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許男身揹3條通緝，被警方逮捕。（記者鄭淑婷翻攝）

許男身揹3條通緝，被警方逮捕。（記者鄭淑婷翻攝）

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