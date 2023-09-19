慣竊露賊跡逃工地躲6小時 台南警埋伏終人贓俱獲

梁嫌於9月18日侵入台南市區民權路某五金行3樓翻找財物企圖行竊。（圖：警方提供）

2023/09/19 12:49

〔記者王俊忠／台南報導〕9月18日上午8時許，台南市中西區民權路1段某五金行疑有竊賊侵入，多名員警到場緝捕。32歲梁姓男子侵入五金行翻找財物、見賊跡敗露，急忙從頂樓逃到隔壁住戶並摸走1萬5千元現金，接著躲進青年路巷內1處建築工地，直到當日下午2點半，梁嫌覺得應躲過員警追捕，不料在窄巷竟遇到緊追不捨的派出所所長，慘遭人贓俱獲。

據了解，有竊盜、毒品前科的梁姓男子（善化區人），是趁著五金行樓下無人之際侵入，並逐層上到3樓處翻找財物，五金行人家察覺樓上有異聲、急忙報警並帶著棍棒上樓查看。梁嫌發現賊跡敗露、急忙逃到五金行4樓陽台，再爬逃至隔壁住戶下樓從1樓後門逃逸，逃跑過程，梁嫌還順手偷走隔壁住戶所留皮包內1萬5000元現金。

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梁嫌逃出民宅後看到四周都有警察在搜尋圍捕，他慌張跑進青年路47巷口某建築工地儲藏間內躲藏，直到當天下午2點半許，梁判斷已經逃過圍捕，他走出躲藏的工地，竟隨即與不放棄、緊追不捨的南市警二分局博愛派出所所長梁植森窄巷相遇，馬上被梁所長壓制及支援員警到場合力逮捕帶回警所。

警方初步清查，梁嫌先前曾於9月15日先到該五金行行竊得手4000元及黃金戒指1批（市價估約40萬元）；18日上午，食髓知味的梁嫌再度前往犯案，立即被民眾發現並經員警鍥而不捨地圍捕，終於順利人贓俱獲。警方並在其駕駛犯案的汽車上起出4包毒品咖啡包 （重15公克），梁嫌毒品尿液檢驗也是陽性反應。在調查訊後後依涉嫌3件竊盜案、侵入住宅、毒品案等罪嫌，將梁男移送台南地檢署法辦；後續並追查梁嫌所偷金飾物品的去向。

南市警二分局表示，本案員警獲報立即到場圍捕，且分析研判竊賊尚未逃離、持續埋伏守望長達6小時，在持久戰中逮獲竊嫌，任事積極值得嘉許。此案也不排除有其他受害者，請有類似失竊財物受害的民眾與二分局博愛所聯繫查辦，同時提醒民眾對周遭可疑人事物要提高警覺，並加強自家安全防護措施，以免遭到入侵受害。

梁嫌被逮捕後，警方在他身上起獲15000元贓款及在其車上查獲4包毒品咖啡包重15公克。（圖：警方提供）

梁嫌經警方調查後被依涉嫌竊盜、侵入住宅、毒品罪嫌移送法辦。（圖：警方提供）

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