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未投資卻出現盈虧急匯款 嬤遇「養套殺」嘆：害我整晚睡不著

員警與行員及時阻詐。（警方提供）

員警與行員及時阻詐。（警方提供）

2023/09/18 22:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市年近8旬的張姓阿嬤誤入假投資陷阱，對方誆稱可幫其操作期貨投資保證高獲利，還在阿嬤投資前主動匯款3筆小額獲利至其帳戶內，隨後卻稱阿嬤投資失利需給付3.7萬元，阿嬤為此整晚都睡不著，一早就趕到銀行準備匯款，所幸行員機警發現有異，立即通報員警到場關心，及時保住阿嬤荷包。

台中市第一分局民權派出所上週五接獲轄內銀行來電，78歲張姓阿嬤臨櫃匯款疑遇詐需要協助，員警廖聖瑋、葉佳宜趕往了解，阿嬤表示被告知投資失利，稱須匯款37300元至指定帳戶內，但行員發現她所欲匯款帳戶為虛擬帳戶且非公司戶，察覺有異遂立即報案。

經查，阿嬤日前接到自稱股票推銷電話進而與對方相互加LINE，對方稱可幫其操作期貨投資並獲取高額利息，除誇口曾有人因此短期獲利20萬元，還在阿嬤尚未投入資金前，就主動匯款3筆總額數千元的小額獲利至其帳戶內，阿嬤說，這3筆款項的確均已入帳，但前天卻被通知發生虧損才依照對方指示匯款，對方還強調只能到ATM匯款。

廖、葉二員發現阿嬤說詞有諸多疑點，越聽越不對勁，當下研判這就是詐團慣用的「養套殺」技倆，現場告知阿嬤近期許多投資股票及虛擬幣匯款遭詐騙案例，並協助阿嬤在手機安裝Whoscall（辨識陌生來電）的APP，進而發現對方來電號碼皆為詐騙電話。

阿嬤此時才恍然大悟，認清係詐團所為，不斷向員警致謝，因為有員警幫助，才得以保住辛苦存下的積蓄，銀行也協助將阿嬤所獲之3筆款項退回原所屬帳戶，避免淪為詐團共犯。

第一分局長吳燕山在此呼籲，近期臉書、Instagram或Youtube常有飆股廣告，伺機要求加入投資老師的LINE可免費領取股票或AI診股當作幌子，有些前期小額獲利可出金，待吸引民眾大額投入資金匯款後欲提領出金時，對方即失聯、關閉網站或以各種名義要求再匯款，若有遇上述情事可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，避免受騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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