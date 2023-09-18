國慶焰火今晚試放 中警動員近1500警力提早發掘問題

國慶焰火今晚台中試放，警方公布交通管制資訊。（交大提供）

2023/09/18 18:53

〔記者許國楨／台中報導〕睽違9年，112年國慶焰火回歸台中，將於今（18）晚9時10分進行5分鐘試放，讓民眾搶先目睹，市警局也規劃縝密的交通疏導措施，預計動員1500名警力配合市府交通維持計畫，期能提前掌握優質交通環境加上改善修正，讓市民及外來遊客能安全觀賞中央公園上空精彩綻放的焰火。

市警局交通大隊表示，國慶焰火試放時間，中央公園周邊將實施部分道路交通管制，其中「作業（佈彈）管制區」自18日中午12點起至焰火施放結束止，管制路段包含中科路（經貿五路至敦化路二段）、啟航東路（啟航二路至啟航一路）及啟航路（啟航二路至敦化路二段）等。

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另「施放（落焰）管制區」在焰火施放前後進行管制，從晚間8時起至焰火施放結束止，管制路段包含中科路（經貿五路至大鵬路）、凱旋路（僑大八街至凱旋八街）及敦化路（凱旋路至經貿路一段）等，管制期間人車均禁止進入。市警察局針對本市重點地區、路段期前規劃交通疏導（管制）勤務，並視交通狀況變化機動、彈性調整疏導作為。

而市警局今日除於焰火活動及周邊區域規劃6個勤務區塊，派遣6個分局的警力配合安全維護，另動員所有分局警力投入轄區交通疏導管制，並採取機動控燈方式，確保發揮最高疏導效能，同時將今天的演練視同國慶當天全員佈署，期使每位同仁熟悉狀況，且提早發掘問題以為因應，俾確保勤務執行順遂。

交大大隊長鍾承志表示，此次國慶焰火試放及正式施放期間已規劃相關疏導管制措施，包括部署警力全面捍衛本市30條主要道路順暢、成立交通指揮中心掌握各重要交通節點最即時車流狀況、機動手控號誌加速車流紓解，請民眾配合，警局也將密切掌握路況並主動連線警廣隨時路況插播，說明最新交通狀況、疏導措施等資訊，供駕駛人行車參考。

警方動員大批警力投入交通疏導管制，提早發掘問題。（交大提供）

警局成立交通指揮中心掌握各重要交通節點最即時車流狀況。（交大提供）

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