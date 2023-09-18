中油彰化加油站「雙黃線」缺口 抹掉網狀線違規穿越更多

中油彰化中山路加油站，中山路雙黃實線缺口，用路人違規穿越情況非常嚴重，汽機車圖方便直接穿越雙黃實線，很危險。（記者張聰秋攝）

2023/09/18 18:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕別再牽拖（找藉口）了！在彰化縣政府旁、彰化市中山路上的中油彰化加油站，出口前臨中山路畫網狀線與雙黃實線，先前因用路人辨識不清雙黃實線，違規穿越被罰惹民怨，因此，為凸顯雙黃線標線，今年7月20日交通部公路局彰化工務段特別抹去中山路內側車道網狀線，不料，抺掉後違規穿越情況依然嚴重，最近1.5個月來，警方站崗取締違規高達250件，不單機車連汽車都有，違規最高罰1800元。

中油彰化中山路站生意興隆，每天南來北往車流，進出加油站加油，因唯一進出口就在中山路，加油站又剛好位處在中山路與華山路，以及中山路與南郭路兩個紅綠燈號誌中間，附近辦公大樓林立，縣府、縣農會、銀行、商家建物密集，不但車流多、車況更是複雜，汽、機車用路人加油後離開加油站，正常應該右轉到中山路，行駛2、30公尺到南郭路與中山路紅綠燈交叉口再右轉，從南郭路口離開，卻貪圖一時的方便，直接穿越中山路，越過北上車道，轉返南下車道離去。

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為此，路權單位公路局彰化工務段在中山路北向內外車道同時劃設網狀線，並在南北向車道分隔線劃設禁止穿越的雙黃實線，原本希望透過標線約束用路人遵守交通規則，效果卻不彰，連月來警方取締穿越該缺口的雙黃實，件數未減反增，今年強力執法，5月取締88件、6月95件，7月抹掉內車道網狀線，8月1日至9月17日再加強取締，抓到250件違規，顯然，用路人以辨識不清雙黃實線才穿越的藉口太薄弱。

警方坦言該雙黃線缺口違規穿越情形的確嚴重，碰撞車禍事故頻傳，有民眾建議，車道分隔線架設交通桿，約束違規穿越，但如此一來，妨礙油罐車進出加油站，造成加油站停擺，相關單位評估後覺得不可行。警方強調，今後仍會繼續加強取締，提高用路人警覺心。

縣議員楊子賢支持警方嚴格執法，他說，既然標線劃設沒有疑慮，駕駛人仍持續違規，透過加強執法，維護交通秩序，並降低車禍事故，同時讓用路人養成遵守交通規則，是很務實的作法。

中油彰化中山路加油站前雙黃實缺口，汽機車輛用路人違規穿越情況嚴重，警方今年8月1日一個半月時間，取締高達250件違規。（記者張聰秋攝）

汽、機車用路人加油後離開加油站，正常應該右轉到中山路，行駛2、30公尺到南郭路與中山路紅綠燈交叉口再右轉，從南郭路口離開，卻貪圖一時的方便，直接穿越中山路，越過北上車道，轉返南下車道離去。（記者張聰秋攝）

中油彰化中山路站，天天南來北往車流，進出加油站加油後要離開，照理應右轉直行中山路到下個路口再轉彎，卻有不少用路人圖方便違規穿越雙黃實線。（記者張聰秋攝）

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