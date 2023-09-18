竹市國小消防護照認證開跑 學童化身一日消防員、反詐小天使

市長高虹安與學童互動，宣導防詐常識。（記者蔡彰盛攝）

2023/09/18 15:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為建立國小學童正確消防安全觀念，提升災害應變能力，新竹市政府針對國小4年級學生辦理消防護照認證活動，今於新竹國小正式開跑，讓學子們親身體驗地震應變、射水救火、火場自救等實際災害情形，市長高虹安也到場視察演練情況，並與學童們一起互動闖關，期藉由認證體驗，落實防災教育向下扎根。

除此之外，高虹安也化身反詐大使，在竹市警第三分局的協助下，與學童互動宣導防詐常識，包括反詐騙專線號碼為何？接到陌生人詐騙電話應如何求證等等，希望孩子也能身兼反詐、防詐的小天使，將相關知識帶回家中，讓家人、長輩們免於受騙。

請繼續往下閱讀...

現場設計4個關卡包含「常識站」宣導正確的消防知識、「水滅火器站」體驗滅火器操作，以及「消防小畫家站」與「地震體驗站」，此外也提供非常實用的消防車造型筆筒，讓學生進行有獎徵答，透過一系列活動讓孩子們習得防災應變技能，培養正確防災觀念，成為新竹市的防災小英雄。

消防局表示，透過消防護照認證活動讓學生充分認識火災會產生濃煙、高熱等危害，進而學得如何在火場中全身而退，甚至可以協助自己身旁的人；地震則是台灣最常面對到的災害，必須牢記趴下掩護穩住口訣並時常演練，當地震真正來臨時才能應變自如，運用所學的消防常識與技能，保障自己與家人的生命財產安全。

消防局教導孩子們如何在地震中保護自己。（記者蔡彰盛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法