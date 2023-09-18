代操線上賭博穩賺？ 警曝假投資連環套新詐術 第三方支付畫唬爛

警方當街逮捕陳嫌。（警方提供）

2023/09/18 15:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局刑警大隊今天宣布破獲一起新型態的假投資手法，以陳姓男子為首的詐團誆稱破解賭博平台穩定獲利，可協助操作吸引投資客後，只要想出金就以「被檢測開外掛」等理由塘塞，連所謂的第三方支付也是畫唬爛，被害人不甘血本無歸報案，警方上週五循線拘提陳男等9人到案，檢方複訊後聲押陳獲准。

台中市刑大科偵隊長施明志表示，該集團利用人性弱點引誘步入陷阱，抓住民眾一開始認為「代操穩定獲利」、「小額投資10倍獲利」心態，謊稱係專業工程師團隊利用軟體已破解博弈平台，可協助投注代操，民眾投入金額後，製作假報表顯示獲利，讓被害人信以為真。

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但當累積一定獲利金，想要出金（領錢）時，詐團卻以平台各式問題，如須達到儲值金1倍的洗碼量，或是被抓到違規使用外掛等理由塘塞敷衍，謊稱無法出金，此時民眾以為利用第三方支付的代收代付方式，只要及時停止匯款就能止損甚至退款，未料這些第三方支付公司，卻是25歲陳姓主嫌手下成立的人頭公司。

就算被害人向公司申訴，也會派出所謂的「白專員」以拖待變，聲稱只要與平台溝通後即可退款，造成被害人苦等無門，最後驚覺不對勁報案時，已來不及止付取回被害款項，且詐團利用人頭公司作為收款第一層斷點，再勾結第三方支付製造第二層斷點，延緩並擾亂偵查進度，造成警方查緝更為困難。

施明志說，經該隊與打詐中心共組專案小組，報請台中檢方指揮偵辦，抽絲剝繭後查出陳男唆使成員分別成立3家人頭公司，申請使用第三方支付公司代收代付服務，試圖以合法管道掩飾非法贓款，已知4名被害者被騙金額共約上百萬元，經長期蒐證收網，循線逮獲陳男等9人，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪移送台中地檢署偵辦。

台中市警局統計，今年上半年假投資詐欺案發生305件，財損金額達4341萬餘元，提醒民眾不要輕信「網路」所傳「小額投資簡單獲利」等手法，投資應循正常管道，簡訊加LINE、網路投資都是詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐團誆稱破解賭博平台保證穩定獲利，可協助操作吸引投資客詐財。（警方提供）

詐團誆稱破解賭博平台保證穩定獲利，可協助操作吸引投資客詐財。（警方提供）

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