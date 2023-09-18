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街友吵架持鐵橇、酒瓶打死人 判9年定讞

街友盛瀚億與廖彥青（判刑8年6月確定）酒後與另名街友陳福蔭發生口角，兩嫌分持鐵撬、酒瓶等物毆死陳；盛被依傷害致人於死罪判刑9年定讞。（資料照）

街友盛瀚億與廖彥青（判刑8年6月確定）酒後與另名街友陳福蔭發生口角，兩嫌分持鐵撬、酒瓶等物毆死陳；盛被依傷害致人於死罪判刑9年定讞。（資料照）

2023/09/18 11:17

〔記者溫于德／台北報導〕桃園街友盛瀚億與廖彥青（判刑8年6月確定）去年酒後與另名街友陳福蔭發生口角，兩人分持鐵撬、酒瓶、鋁棒痛毆陳導致身亡。最高法院維持歷審見解，指認罪的盛男未達成和解，依傷害致人於死罪判盛9年徒刑定讞。

盛瀚億、廖彥青與陳福蔭均為桃園市某處街友，去年5月8日晚間9時許，3人酒後發生口角，盛、廖2人暴怒，分持鐵橇、鋁棒毆打陳福蔭成傷。

3小時後，雙方再度口角，盛、廖得知陳被毆打後，身體已趨虛弱，如果再度毆擊，可能因傷勢加重造成死亡結果；盛、廖仍持鐵橇、鋁棒毆打陳的身體、四肢，盛還抄起酒瓶敲擊陳的前額。

被痛毆的陳昏迷不醒，經送醫急救，頭胸腹部及肢體多處挫傷、右手橈尺骨鈍擊性骨折、血胸、腹血、顱內腦挫傷，經醫師搶救，仍因中樞神經衰竭死亡。

一審桃園地院指，盛、廖2人與陳原無仇怨，僅因口角糾紛，持鐵橇等物毆打陳，其中盛更持酒瓶朝陳的頭部攻擊，導致陳身亡，並考量認罪兩嫌卻未達成和解等情，依傷害致人於死罪各判盛9年徒刑、廖8年6月。

全案僅盛上訴。二審高等法院維持一審見解，依法仍判盛9年徒刑；最高法院駁回上訴定讞。

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