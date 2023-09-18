柯文哲競選影片涉盜圖 前攝影官今提告違反著作權法

曾於台北市長柯文哲任內擔任攝影官的前幕僚潘俊霖（金牌霖），今向台北地檢署控告柯文哲涉嫌盜用潘男所拍攝的3張照片，刊載於「台灣需要一位誠實的總統」等柯競選總統的宣傳影片。（記者錢利忠攝）

2023/09/18 11:05

〔記者錢利忠／台北報導〕攝影師「金牌霖」潘俊霖曾於台北市長柯文哲任內擔任攝影官，指控柯文哲未經授權，涉嫌盜用3張照片，刊載於「台灣需要一位誠實的總統」等競選總統宣傳影片中，今向台北地檢署控告柯文哲涉犯著作權法。

潘俊霖今提告前強調，他2020年離職後，柯文哲另聘攝影師，而柯文哲卸任市長後，民眾黨也有自己的攝影師，為何還要繼續使用他於2016年所拍的照片？

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潘俊霖指控，他於2015年12月13日柯文哲擔任台北市長期間自費拍攝柯文哲宣傳自行車城市的行程；2016年2月27日，他又自費拍攝柯的一日雙塔宣傳行程，這次有3張照片被柯文哲盜用。

關於3張照片的拍攝時間，潘俊霖表示，他分別於2020年7月28日、2021年2月21日及4月14日，公開於社群網站上聲明，提及2015年至2020間所完成的攝影著作，未授權他人使用，並警告他人勿再侵害其著作權，柯文哲卻無視其聲明，涉嫌非法重製及盜用其所拍的3張照片。

此外，潘俊霖還指出，柯文哲涉嫌自行裁切、改作及移除部分攝影著作上的權利管理電子資訊，製成「台灣需要一個誠實的總統」影片，並於今年7月9日放置於柯的臉書粉絲專頁及YouTube個人頻道上，使公眾得以點擊閱覽，侵害其攝影著作權；截至撰寫告訴狀之日為止，社群網站按讚數已高達3.2萬、留言數4660則、分享數達1537次、YouTube點擊數更高達64萬次，均屬於未經授權重製、改作、公開傳輸的行為，嚴重侵害其著作財產權。

曾於台北市長柯文哲任內擔任攝影官的前幕僚潘俊霖（金牌霖），今向台北地檢署控告柯文哲涉嫌盜用潘男所拍攝的3張照片，刊載於「台灣需要一位誠實的總統」等柯競選總統的宣傳影片。（記者錢利忠攝）

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