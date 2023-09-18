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首頁　>　社會

中警超商逮移工車手 另一詐團同行嚇到沿路丟提款卡

阮姓失聯移工見警方大陣仗拔腿就跑。（警方提供）

阮姓失聯移工見警方大陣仗拔腿就跑。（警方提供）

2023/09/18 11:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方上週五到超商調閱詐欺案監視器時，意外查獲正在提領贓款的越籍移工車手，正準備帶回偵辦時，發現超商外街角另名越籍男子，見警方大陣仗突轉身狂奔，員警直覺有異追趕並通報警網圍捕到案，查出男子除了是失聯移工，也是另個詐團的車手，一箭雙鵰。

台中市第一分局繼中派出所警員巫思璇，當天下午前往轄內超商調閱監視器影像時，發現染金髮24歲童姓越籍移工，正在ATM前反覆操作提領大量現金，巫員察覺有異通報同仁趕往盤查時，童男當場嚇傻，對於為何持他人金融卡，以及提領10萬元來源為何均無法答覆，確認是車手，當場逮捕。

正當警員林正傑協助將童男帶上警車時，餘光瞥見街角有一個轉身刻意閃躲的黑影，形跡十分可疑，林員隨即跨上機車追趕，此時對方見林員靠近便拔腿狂奔，就這樣在人來人往的東協廣場附近大街小巷裡穿梭長達5分鐘，最後筋疲力盡躲在麵攤內逃避盤查。

但林員為抓住這逃跑的黑影，早已通知線上警網協助搜查、佈下天羅地網，當員警揪出詢問：「你跑什麼？是不是逃逸的？」該男子已累到無法回答，經查男子是22歲阮姓越籍失聯移工，被查獲當下正要去超商買飲料，但看到超商前停放多輛警車，誤以為形跡敗露才轉身落跑。

經深入了解發現他失聯期間充當另個詐團車手，不斷提領詐款，甚至在躲避查緝過程中，還將身上兩張提款卡邊跑邊丟，遭民眾目擊上前提醒員警：「他丟提款卡在店門前。」除提款卡外，也在其身上起獲贓款兩萬元，訊後兩名車手均被依詐欺等罪嫌送辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方先在超商逮捕童姓越籍移工車手。（警方提供）

警方先在超商逮捕童姓越籍移工車手。（警方提供）

警方圍捕阮男到案，查出他也是另個詐團的車手。（警方提供）

警方圍捕阮男到案，查出他也是另個詐團的車手。（警方提供）

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