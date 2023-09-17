竹縣、新北警聯手偵破「寄生」鐵皮工廠毒咖啡包製造分裝廠

新竹縣和新北市2地警方聯手破獲劉姓男子（前中）在寶山設立的毒品咖啡包製造和分裝工廠。（竹東警分局提供）

2023/09/17 09:59

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東、橫山2個警分局跟新北市警刑大偵4隊聯手，日前在新竹縣寶山鄉偵破以鐵皮工廠為掩護的新興毒品製造分裝廠，一舉逮捕5人，查獲800多包毒品咖啡、2袋約1公斤多的毒品原料及4袋果汁粉、包裝袋、分裝器具，以及疑為贓款的現金8萬多元等，主嫌劉男被檢方聲押禁見。

劉姓男子被控涉嫌以偏僻山區的鐵皮工廠為掩護，利用2個貨櫃「寄生」其中，實際經營毒品咖啡包的製造分裝工廠，雇人把毒品原料卡西酮摻和果汁粉，再以可愛、卡通風的包裝，分裝成毒品咖啡包後轉賣給下游藥頭牟取暴利。

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新竹地檢署檢察官陳榮林指揮偵辦本案，初步研判劉男工廠所產的毒品咖啡包在苗栗以北地區流竄已久，至於實際受害範圍遍及哪幾個縣市？是否有校園因此被毒品入侵？毒品原料來源以及實際不法所得等，目前都是溯源清查的重點，持續擴大偵辦全案中。

新竹縣警方表示，自局長林信雄上任後為了避免校園遭到毒害，自辦毒品專案評比全面追查毒品案件和溯源。竹東警分局長吳學安在橫山分局長任內，經由橫山偵查隊的情資發現劉男在轄內有據點疑似進行毒品交易，且因數量龐大，研判很有可能劉男就是製造分裝者。

同期新北市刑大偵4隊從過去他們偵破的毒品咖啡包製造分裝廠，透過分析毒品原料和金錢的流向鎖定劉男涉案，2地警方聯手埋伏跟監，本月14日在寶山鄉某偏僻山區的鐵皮工廠內，查獲劉男的2個貨櫃，正是毒品咖啡包的製造和分裝廠。

警方說，劉男為了躲避警察的耳目，利用2個貨櫃「寄生」偏僻山區的一般鐵皮工廠做掩護，四周加裝監視器警戒，也飼養大型兇猛土狗來防備。攻堅當天，警方才剛敲開貨櫃屋的門，立刻就竄出1隻猛犬作勢要攻擊員警，所幸最後被制伏，警方也先後逮捕包含劉男在內的5名涉案男女，查扣毒品咖啡包成品838包共2.85公斤、毒品原料卡西酮2袋共1.56公斤、摻裝用的果汁粉4袋、塑膠包裝袋、分裝器具、以及疑似為販毒的不法所得現金8萬6000元。

檢警調查發現，劉男雇工分裝，用走可愛風或卡通風的外包裝，裝入摻有卡西酮的果汁粉，疑似要用來吸引涉世未深的年輕學子，每包售價400到500元不等。全案訊後依涉嫌製造、分裝毒品，違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

劉姓男子當場被逮，目前已經被新竹檢方聲請羈押禁見獲准。（竹東警分局提供）

警方緝捕行動中，劉男飼養的大黑狗立刻從貨櫃屋衝出作勢攻擊員警。（竹東警分局提供）

警方在劉男的毒品咖啡包製造分裝廠內起獲大量的可疑現金和已經製造分裝好的成品800多包。（竹東警分局提供）

警方起獲的毒品咖啡包成品，外觀都走可愛或是卡通風。（竹東警分局提供）

警方在「寄生」鐵皮工廠的毒品咖啡包製造分裝貨櫃屋內外，一舉逮捕包含劉男等4名男女。（竹東警分局提供）

警方在貨櫃屋外一舉逮捕4名男女。（竹東警分局提供）

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