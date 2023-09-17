竹縣、新北警聯手偵破「寄生」鐵皮工廠毒咖啡包製造分裝廠
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東、橫山2個警分局跟新北市警刑大偵4隊聯手，日前在新竹縣寶山鄉偵破以鐵皮工廠為掩護的新興毒品製造分裝廠，一舉逮捕5人，查獲800多包毒品咖啡、2袋約1公斤多的毒品原料及4袋果汁粉、包裝袋、分裝器具，以及疑為贓款的現金8萬多元等，主嫌劉男被檢方聲押禁見。
劉姓男子被控涉嫌以偏僻山區的鐵皮工廠為掩護，利用2個貨櫃「寄生」其中，實際經營毒品咖啡包的製造分裝工廠，雇人把毒品原料卡西酮摻和果汁粉，再以可愛、卡通風的包裝，分裝成毒品咖啡包後轉賣給下游藥頭牟取暴利。
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新竹地檢署檢察官陳榮林指揮偵辦本案，初步研判劉男工廠所產的毒品咖啡包在苗栗以北地區流竄已久，至於實際受害範圍遍及哪幾個縣市？是否有校園因此被毒品入侵？毒品原料來源以及實際不法所得等，目前都是溯源清查的重點，持續擴大偵辦全案中。
新竹縣警方表示，自局長林信雄上任後為了避免校園遭到毒害，自辦毒品專案評比全面追查毒品案件和溯源。竹東警分局長吳學安在橫山分局長任內，經由橫山偵查隊的情資發現劉男在轄內有據點疑似進行毒品交易，且因數量龐大，研判很有可能劉男就是製造分裝者。
同期新北市刑大偵4隊從過去他們偵破的毒品咖啡包製造分裝廠，透過分析毒品原料和金錢的流向鎖定劉男涉案，2地警方聯手埋伏跟監，本月14日在寶山鄉某偏僻山區的鐵皮工廠內，查獲劉男的2個貨櫃，正是毒品咖啡包的製造和分裝廠。
警方說，劉男為了躲避警察的耳目，利用2個貨櫃「寄生」偏僻山區的一般鐵皮工廠做掩護，四周加裝監視器警戒，也飼養大型兇猛土狗來防備。攻堅當天，警方才剛敲開貨櫃屋的門，立刻就竄出1隻猛犬作勢要攻擊員警，所幸最後被制伏，警方也先後逮捕包含劉男在內的5名涉案男女，查扣毒品咖啡包成品838包共2.85公斤、毒品原料卡西酮2袋共1.56公斤、摻裝用的果汁粉4袋、塑膠包裝袋、分裝器具、以及疑似為販毒的不法所得現金8萬6000元。
檢警調查發現，劉男雇工分裝，用走可愛風或卡通風的外包裝，裝入摻有卡西酮的果汁粉，疑似要用來吸引涉世未深的年輕學子，每包售價400到500元不等。全案訊後依涉嫌製造、分裝毒品，違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。