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首頁　>　社會

遊艇故障漂流海峽中線 澎湖海巡拖回七美檢修

高雄籍遊艇失去動力，在七美外海漂流。（記者劉禹慶攝）

高雄籍遊艇失去動力，在七美外海漂流。（記者劉禹慶攝）

2023/09/17 09:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣籍遊艇在高雄外海失去動力，漂越海峽中線，唯一能對外聯繫的手機根本沒訊號，被鄰近作業中國漁船發現後人道救援拖帶，澎湖海巡隊獲報派遣雙艇趕往救援，將遊艇拖回七美港檢修。

澎湖海巡隊調查指出，昨（16）日中午12時3分澎湖海巡隊接獲報案，有一艘高雄籍「崧瑋1號」遊艇於七美西南約37浬失去動力，目前由中國「閩獅漁07567號」漁船拖帶中，請求派艇前往救援，該隊立即派遣3503艇、10091艇前往處理。

澎湖海巡隊3503巡防艇於16日下午1時24分抵達七美西南37浬與「崧」船會合，船上僅有1名黃姓船長，船長自稱從台灣本島開過來釣魚，15日晚間6時因主機故障在高雄外海20浬失去動力，手機無訊號，漂流至七美西南約37浬才遇到中國漁船救援。

澎湖海巡隊考量該船噸位小，入夜後天色昏暗，恐有安全顧慮，且因非澎湖籍船舶，無友船可協助拖帶，經船長請求並簽具緊急拖帶切結書後，該艇採取就近就便原則，於16日晚間6時37分順利將「崧」船拖帶進七美漁港，對於海巡艇及時救援，黃船長由衷表達感謝之意。

海巡隊呼籲，船隻出海作業應加強航前檢查，確保航行安全，如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。

中國漁船發現遊艇漂流，立即實施人道救援。（記者劉禹慶攝）

中國漁船發現遊艇漂流，立即實施人道救援。（記者劉禹慶攝）

澎湖海巡隊巡防艇趕抵現場，協助拖帶作業。（澎湖海巡隊提供）

澎湖海巡隊巡防艇趕抵現場，協助拖帶作業。（澎湖海巡隊提供）

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