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白目通緝犯見警超車紅燈越線 上週才被抓這次又栽了

何姓通緝犯見警超車紅燈越線，上週才被抓這次又栽了。（讀者提供）

何姓通緝犯見警超車紅燈越線，上週才被抓這次又栽了。（讀者提供）

2023/09/17 08:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，何姓工人見警於鳳山區鳳松路與明昌西街口停等紅燈，竟白目騎車從警員身旁超車紅燈越線，警方攔下盤查竟是通緝犯，何男稱上週才被抓不可能又通緝，警方告知這次換遭橋檢發布通緝，將他上銬逮捕解送至橋頭地檢署歸案，並針對他紅燈越線開罰900至1800元。

鳳山警分局文山派出所警員安述鵬、嚴崇晉前晚巡邏於鳳山區鳳松路與明昌西街口停等紅燈時，1名男子竟騎乘機車從警方身旁超車，還當警方面前紅燈越線。

警方將男子攔下盤查身分後，發現何男（33歲）竟是通緝犯，詢問他「你有到案嗎？」何男一聽自己還是通緝身分深感詫異，向警方表示「上星期有到案，但是未把到案證明單帶出來」。

警方獲悉原來何男上週才因涉嫌詐欺案件通緝，被警方查獲解送屏東地檢署，這次又因涉嫌洗錢防制法案件，於9月12日被橋頭地檢署發布通緝，警方肯定告訴何男「你現在還是通緝！」

何男直呼不可能，上週才去屏東地檢署報到，沒想到又另涉洗錢防制法案件，這次換成被橋頭地檢署通緝了，警方當場將何男上銬逮捕，警訊後將何男解送橋頭地檢署歸案，並針對紅燈越線開罰900至1800元。

鳳山分局呼籲民眾法網恢恢疏而不漏，民眾切勿以身試法，若有司法案件而收到法院的傳票，務必依照指定日期到案說明，以免遭到通緝，成為警方追緝的對象。

何姓通緝犯見警超車紅燈越線，上週才被抓這次又栽了。（讀者提供）

何姓通緝犯見警超車紅燈越線，上週才被抓這次又栽了。（讀者提供）

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