獨家》台南7旬翁遭砂石車輾斃 城隍大駕「路祭」帶回勸放下

台南安平臨安橋便橋發生死亡車禍，城隍大駕特地繞行到案發現場「路祭」。（記者王姝琇攝）

2023/09/17 01:11

〔記者王姝琇／台南報導〕府城縣城隍夜巡16日下午登場，城隍大駕直到隔天凌晨近1點才返回廟內，途中大駕特地繞行到安平區中華西路2段、安平路交叉口進行「路祭」，這裡（安平臨安橋便橋）也是16日上午發生死亡車禍的現場，群眾圍觀深感城隍爺慈悲心。

安平臨安橋便橋16日上午將近10點發生死亡車禍，37歲陳姓男子駕駛砂石車行經，碰撞72歲李姓騎士機車尾部，李男當場被輾斃。今天正好是城隍大駕夜巡的日子，但該地點原本並不在縣城隍廟轄境範圍內，城隍大駕仍特地前往。

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擔任城隍大駕頭簽人員隨神明指引，在深夜將近10點繞路到府城四城門外的範圍－安平臨安橋便橋，停留約15分鐘進行路祭，經頭簽感應李姓亡者靈識順利隨大駕返回城隍廟，預計回廟內安置7天進行修行，再度他一路好走。

廟方說，依民俗角度來說，城隍大駕將李姓亡者帶回縣城隍廟至少安置7天，進入城隍廟牌樓前特地燒金紙給他「做盤纏」，希望度他一路好走，神明指示李男未能度過此次劫難，勸放下、捨得，才能圓滿走完最後一哩路。

縣城隍廟去年大駕衝進民權派出所為2位殉職員警伸冤，今年5月到忠義路和成功路口的斑馬線，為遭撞學童進行儀式，接續重大事件及民俗科儀引起關注。今年府城縣城隍夜巡16日下午啟動捉拿逾期未歸鬼魂，並在重要路口「路祭」，參與人數破500人，範圍從北區遶到中西區、南區、東區再回到北區。

安平臨安橋便橋發生死亡車禍，城隍大駕特地繞行到案發現場「路祭」，吸引大批群眾圍觀。（記者王姝琇攝）

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