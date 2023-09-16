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捷克「國家組織犯罪局」局長訪台 與調查局簽署共同打擊犯罪合作意向書

捷克國家組織犯罪局（NCOZ）局長Jiří Mazánek（右）與調查局局長王俊力（左）。（記者吳政峰翻攝）

捷克國家組織犯罪局（NCOZ）局長Jiří Mazánek（右）與調查局局長王俊力（左）。（記者吳政峰翻攝）

2023/09/16 19:39

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣與捷克交流近來日益增溫，調查局日前與捷克國家組織犯罪局（NCOZ）簽署「共同打擊犯罪合作意向書」，NCOZ局長Jiří Mazánek並親自率團訪台，為調查局近年來邀請來台最高層級的訪賓。

調查局與捷克國家組織犯罪局8日在調查局簽署「共同打擊犯罪合作意向書（Declaration of Intent）」，由調查局長王俊力主持簽署儀式，並代表調查局與Jiří Mazánek共同簽署合作意向書。

王俊力指出，NCOZ是捷克非常重要的執法機關，任務職掌與調查局相似，於偵辦組織犯罪、重大經濟犯罪、洗錢犯罪、電腦犯罪等皆有卓越表現，亦受到捷克政府與人民的肯定，疫情期間與調查局共同舉辦資安及反洗錢等議題視訊會議，現今亦有跨國詐騙案件偵辦互助。

王俊力強調，隨著網路科技進步及跨境犯罪猖獗，為強化打擊不法活動量能，調查局著實重視國際合作，與各國執法機關均密切交流，持續與理念相近國家共同建構防範全球犯罪網絡。

Jiří Mazánek於簽署儀式期間亦稱，犯罪調查工作有其特殊性，全球化時代犯罪已轉變為有組織的國際形式，執法機構也應隨環境改變而快速調整，對於跨境犯罪機關間的合作來說，相互支持、理解，是跨國執法團隊的堅實基礎，共同價值觀比地理距離或文化歷史更為重要，執法機關間的協同合作，也是打擊犯罪最有效的利器。

Jiří Mazánek訪團是調查局近年來邀訪來台最高層級的歐洲訪賓，訪台期間除與王俊力簽署「共同打擊犯罪合作意向書」，亦出席由文翰、黃義村二位副局長主持的台海情勢座談及犯罪調查研討，就兩岸關係、洗錢防制、經濟犯罪防制及資通安全等業務進行討論互動。

捷克國家組織犯罪局（NCOZ）局長Jiří Mazánek（左）與調查局副局長黃義村（右）。（記者吳政峰翻攝）

捷克國家組織犯罪局（NCOZ）局長Jiří Mazánek（左）與調查局副局長黃義村（右）。（記者吳政峰翻攝）

捷克國家組織犯罪局（NCOZ）局長Jiří Mazánek（右）與調查局副局長文翰（左）。（記者吳政峰翻攝）

捷克國家組織犯罪局（NCOZ）局長Jiří Mazánek（右）與調查局副局長文翰（左）。（記者吳政峰翻攝）

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