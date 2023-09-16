因噪音砍死鄰居事件 醫師沈政男籲互有同理心或可避免憾事

高雄市男子嫌鄰居太吵、憤而砍死鄰居夫婦，精神科醫師沈政男籲互有同理心，或可避免憾事。（圖擷自沈政男臉書）

2023/09/16 20:42

〔記者佟振國／南投報導〕高雄市男子昨天不滿樓上鄰居長期發出噪音，持刀上樓砍死鄰居夫婦的重大案件，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男則認為，孩子在客廳跑跳對父母來說是活潑可愛，對樓下鄰居可能是惡夢一場，對於居住品質引起糾紛，雙方都必須認真看待，表達同理的感受，如果只是忽視或將對方當成找麻煩的惡鄰，恐讓事情變得更難以收拾。

沈政男說，除了高雄的案例，去年9月基隆也有60多歲男子趁倒垃圾砍死同為60多歲的樓上鄰居，同樣是抱怨噪音干擾，然而聲音吵是物理現象，但反映得不到滿意回應，甚至彼此口角衝突，而有了心理意義。

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沈政男認為，很多時候鄰居反映被吵，只是希望獲得同理回應，偏偏被反映的人最常有的回應是「有嗎？只是正常生活的音量，你太敏感了！」，或是「你有證據嗎？分貝計有量到嗎？還是你要跟管委會反映？你可以報警啊！」導致積怨愈來愈大，因此處理上必須認真看待人家的投訴，表達同理的感受，讓對方知道「我不是故意要吵你，真的是沒辦法避免那些聲響。」

沈政男表示，台灣地小人稠，鄰居相互干擾的糾紛非常嚴重，除了噪音，還有菸味、油煙味、雜物堆積、寵物隨地大小便等等，但以噪音干擾最嚴重，因為噪音很難完全擋住，若雙方處理態度有問題，只把鄰居的抗議都當成是惡鄰，就很容易引發後續的糾紛與衝突，讓事情變得更難收拾。

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