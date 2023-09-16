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首頁　>　社會

癌妻過世他放飛 毒販帶新歡爽住旅館被抓

員警於洪男（圖右）用餐之後，搜索查扣毒品。（警方提供）

員警於洪男（圖右）用餐之後，搜索查扣毒品。（警方提供）

2023/09/16 11:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市洪姓夫妻涉嫌販毒，去年底被警方查緝時，罹患癌症的洪妻一肩扛起罪責被羈押，洪男則交保，洪妻今年3月過世，洪男持續販毒生涯，很有女人緣的他，客戶幾乎都是女性，今年6月與吸毒的女友住宿旅館，員警拘提時，他還與女友悠哉吃早餐，一臉不甩警察的態度，警方於他身上查扣安非他命1包（0.84公克），台中地檢署上週依販賣、持有第一、二級毒品罪起訴他，徐姓女友依施用二級毒品罪起訴。

台中市警局刑警大隊去年底查緝洪男與妻子涉嫌販毒案，發現洪妻騎乘老舊機車，洪男卻是駕駛新車價超過200萬元的BMW Z4雙門跑車，不過，洪妻一肩扛起責任，她宣稱販毒是自己所為，與丈夫無關，台中地檢署依毒品危害防制條例，裁定洪妻羈押，洪男交保候傳，事隔3個月，洪妻於今年3月因癌症病故。

中市警局刑事警察大隊偵查第六隊調查發現，48歲的洪男於妻子過世之後，仍涉嫌販賣毒品，洪男相當有女人緣，他的客人幾乎都是女性，其妻尚未過世之前，曾發現洪男疑似與女子有曖昧，夫妻還曾經鬧到派出所，警方於今年6月19日上午，發現他與徐姓女友（41歲）入住商務旅館度假，員警遂展開行動。

員警進入旅館時，洪男與徐女正悠閒吃早餐，員警詢問確認洪男身份時，他一度瞪大眼睛，卻仍悠哉與女友繼續吃早餐，滿臉不想甩警察的模樣，員警當場於洪男隨身攜帶的安非他命1包（0.84公克）、吸食器及分裝袋，其徐姓女友驗尿亦呈陽性反應，依違反毒品危害防制條例法辦，洪男被法院裁定准予羈押，台中地檢署上週偵結，對洪男提起販賣、持有第一、二級毒品罪，徐女依施用二級毒品罪公訴。

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警察拘捕時，洪男與女友悠閒繼續吃早餐，一臉不甩警察的神情。（警方提供）

警察拘捕時，洪男與女友悠閒繼續吃早餐，一臉不甩警察的神情。（警方提供）

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