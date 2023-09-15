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無照酒駕致國道8車連撞釀1死 18歲肇逃男判決結果出爐

18歲葉男酒駕又無照子，造成國道3號8車連環撞。聯結車翻覆，沙拉油桶散落。（翻攝資料照）

18歲葉男酒駕又無照子，造成國道3號8車連環撞。聯結車翻覆，沙拉油桶散落。（翻攝資料照）

2023/09/15 19:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕18歲葉姓男子無照酒駕，在國道3號南投路段撞上甲聯結車車頭，引發7車連環車禍，而乙聯結車被甲聯車撞翻，車上沙拉油桶散落，還飛到對向車道，後方大貨車又追撞乙車，駕駛重傷，副駕駛死亡。肇事逃逸的葉男近日被南投地院以酒駕致人於死、致人死亡逃逸等罪名，各判刑3年5月、1年1月徒刑。

判決書指出，南投縣18歲葉姓男子沒有駕照，去年6月9日清晨近4點酒駕國道3號北向226.8K南投路段，車子歪歪斜從中線往內線切，撞上內線甲聯結車車頭，甲聯結車右偏開到外線，滿載沙拉油桶的乙聯結車閃避不及翻覆，油桶散落車道，還飛到對向，讓後3車撞在一起，對向1部汽車也被波及。

3分鐘後，一部大貨車開過來，撞上翻覆的乙聯結車，林姓駕駛受重傷，賴姓助手死亡。

甲聯結車李姓駕駛肩部受傷，忍痛下車攔葉男的車子，葉男仍強行開走，熱心的扶姓大貨車駕駛追了500公尺，將他攔頭，葉男酒測值達0.51。

南投地院法官審酌葉男剛滿18歲，也已開始賠償被害家屬，因此以酒駕致人於死、致人死亡逃逸等罪名，各判刑3年5月、1年1月徒刑，應合併執刑3年8月。而撞到翻覆聯結車，自己也受重傷的大貨車林姓駕駛，因未注意前方路況，導致發生嚴重車禍，與副駕駛死亡結果有因果關係，也被依過失致死罪名判刑5個月。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

葉男肇逃，熱心大貨車駕駛追趕攔下。（翻攝資料照）

葉男肇逃，熱心大貨車駕駛追趕攔下。（翻攝資料照）

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