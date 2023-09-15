中醫師摻禁藥判刑7年半 中市議員張彥彤認太輕

盛唐負責人被判刑7年6個月，市議員張彥彤認為判太輕。（記者蘇金鳳攝）

2023/09/15 16:08

［記者蘇金鳳／台中報導］台中市2020年爆發盛唐、九褔中醫在中藥當中摻禁藥「硃砂」、「鉛丹」造成多人中毒，受害者包括前議長張宏年及兒子市議員張彥彤等人，台中法院今判決盛唐負責人呂志霖（原名呂世明）7年6月徒刑，對此，張彥彤受訪表示，未看到判決書，輕跟重無法判斷，但是直觀上覺得判得還是很輕，因為所有受害者是終身被影響。

盛唐中醫診所使用禁藥硃砂入藥，導致中市前議長張宏年一家四口及其他無辜民眾至少10多人鉛中毒，其中張宏年甚至造成40%腦損傷，台中法院今判盛唐負責人呂志霖（原名呂世明）7年6月徒刑。

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市議員張彥彤表示，目前未拿到判決書，沒有辦法知道是用什麼罪去判，法律的輕跟重無法直接判斷，但是直觀上覺得判得還是很輕，因為接下來對受害及家庭是終身影響。

張彥彤表示，對方所說的很有誠意，但民事庭法官說很多次，很多人因為這樣工作及生活受到影響，是不是階段性的賠償?但對方都講了2、3次要用5萬元跟人家和解，其誠意跟人家認知差得如此遠。

他並指出，在這將近2、3年的時間內，大家感受到對方是一種冷漠，受害者心理壓力很大，對生活造成的不便，對他而言，判刑7年多實在是太輕了。

至於要不要再上訴？張彥彤表示，還要跟律師及其他受害者找時間碰面，看他們如何想，因為單打獨鬥打不贏，需要大家一齊同心協力，因為當時對方就想要各個擊破，甚至找過很多人找他來談，但他覺得造成的傷害不是只有他一個人的家庭，還有其他人，他要尊重其他人意見。

張彥彤說，自己的手現在還會抖，父親因中毒指數最現在還是得回診，現在稍微有感冒發燒就不敢怠慢，此案件已對大家生活已造成不便。

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