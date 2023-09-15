中市工程裝潢蟑螂橫行！ 受害者呼籲政府正視
［記者蘇金鳳／台中報導］民眾要進行室內裝修要小心。台中市多位裝修受害者今天控訴，因室內要進行裝修裝潢，透過房仲、親友或自己上網找，竟碰到工程裝潢蟑螂，裝修到一半就停工或者未達標準也不施工，造成民眾損失慘重，呼籲政府正視裝潢詐騙的問題。
經發局長張峯源表示，除非重大刑事責任，判刑確定，民眾只能查到業者是否是有營業執照，因此建議民眾要裝修，可以透過公會，較為安心。
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法制局表示，因工程內容複雜、施工期長且需相當費用，履約過程容易發生糾紛，建議消費者委託裝修前，要注意兩重點，首先，先瞭解業者評價及以前實績，若為室內裝修，應找有合格登記的業者；其次，雙方應簽訂書面契約，詳細載明施工項目、材料、施工方法、價格及工期，價金給付方式宜採分期付款，定明每期款項及給付條件。
國民黨4位台中市立委參選人黃健豪、羅廷瑋、林家興、廖偉翔今天召開「司法改革迫不容緩！工程裝潢蟑螂橫行 為求助無門受害者發聲」記者會，陪同台灣裝修受害者援助協會四位被害者現身說法，共同控訴，現今裝潢詐騙事件層出不窮，已不是單一個案，一起呼籲政府正視裝潢詐騙的問題。
受害者A小姐先替另一位家住台中大雅的H小姐陳述，找到一家業者施工，用許多話術，欺瞞被害人，也說服被害者將彰化老家工程整建交給他們，之後在施工過程中開始擺爛，爾後甚至出言恐嚇被害人，在訴訟的過程中，H小姐的老父親不堪這樣的打擊，在法院停車場猝死，讓被害者人相當傷心。
現場受害者小姐c表示，因為家中整修有增建需求，因此需要建築、結構技師專業，經朋友介紹認識業者，該業者用假冒的公司行號名義跟她簽約，後來告到法院上，只有判他偽造文書，沒有詐欺的刑責。
c小姐指出，當時前後花了350萬，前期拆除後家裡變爛尾樓，她詢問是否要申請相關建照時，業者還說協助辦理，結果爛尾跑掉後還疑似去檢舉受害者家違建，再跟被害者要30萬的拆遷費，而狀告法院沒有用，因為這個工程蟑螂前科累累，還有慣性脫產，逃避法律責任。後來她找專業技師來鑑價，此工程花費最多一百萬元，但卻被工程蟑螂騙到350萬。
四位立委參選人表示，主管機關內政部跟營建署應該去全面清查，而這些工程蟑螂目前也無法受到懲治，希望未來做到公開透明的制度，讓民眾可查詢，他也提醒國人，裝修業跟裝潢業不一樣， 有動工需求時一定要找有專業證照認證的公司處理，比較有保障。
都發局表示，初步了解可能是室內裝潢業者，承諾超出其可施作範圍，若是擬將屋頂拆除增建之建築行為，目前應該是涉及到詐欺或違約，或違反消費糾紛等，呼籲各市民，在一般裝潢，室內裝修，或涉及營造行為時，應該依規了解是否屬該業者依法可承攬工作範圍，是否屬合法業者。