中市工程裝潢蟑螂橫行！ 受害者呼籲政府正視

多位碰到工程裝潢蟑螂的受害者在國民黨立委參選人陪同下召開記者會控訴工程裝潢蟑螂橫行。（記者蘇金鳳攝）

2023/09/15 13:40

［記者蘇金鳳／台中報導］民眾要進行室內裝修要小心。台中市多位裝修受害者今天控訴，因室內要進行裝修裝潢，透過房仲、親友或自己上網找，竟碰到工程裝潢蟑螂，裝修到一半就停工或者未達標準也不施工，造成民眾損失慘重，呼籲政府正視裝潢詐騙的問題。

經發局長張峯源表示，除非重大刑事責任，判刑確定，民眾只能查到業者是否是有營業執照，因此建議民眾要裝修，可以透過公會，較為安心。

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法制局表示，因工程內容複雜、施工期長且需相當費用，履約過程容易發生糾紛，建議消費者委託裝修前，要注意兩重點，首先，先瞭解業者評價及以前實績，若為室內裝修，應找有合格登記的業者；其次，雙方應簽訂書面契約，詳細載明施工項目、材料、施工方法、價格及工期，價金給付方式宜採分期付款，定明每期款項及給付條件。

國民黨4位台中市立委參選人黃健豪、羅廷瑋、林家興、廖偉翔今天召開「司法改革迫不容緩！工程裝潢蟑螂橫行 為求助無門受害者發聲」記者會，陪同台灣裝修受害者援助協會四位被害者現身說法，共同控訴，現今裝潢詐騙事件層出不窮，已不是單一個案，一起呼籲政府正視裝潢詐騙的問題。

受害者A小姐先替另一位家住台中大雅的H小姐陳述，找到一家業者施工，用許多話術，欺瞞被害人，也說服被害者將彰化老家工程整建交給他們，之後在施工過程中開始擺爛，爾後甚至出言恐嚇被害人，在訴訟的過程中，H小姐的老父親不堪這樣的打擊，在法院停車場猝死，讓被害者人相當傷心。

現場受害者小姐c表示，因為家中整修有增建需求，因此需要建築、結構技師專業，經朋友介紹認識業者，該業者用假冒的公司行號名義跟她簽約，後來告到法院上，只有判他偽造文書，沒有詐欺的刑責。

c小姐指出，當時前後花了350萬，前期拆除後家裡變爛尾樓，她詢問是否要申請相關建照時，業者還說協助辦理，結果爛尾跑掉後還疑似去檢舉受害者家違建，再跟被害者要30萬的拆遷費，而狀告法院沒有用，因為這個工程蟑螂前科累累，還有慣性脫產，逃避法律責任。後來她找專業技師來鑑價，此工程花費最多一百萬元，但卻被工程蟑螂騙到350萬。

四位立委參選人表示，主管機關內政部跟營建署應該去全面清查，而這些工程蟑螂目前也無法受到懲治，希望未來做到公開透明的制度，讓民眾可查詢，他也提醒國人，裝修業跟裝潢業不一樣， 有動工需求時一定要找有專業證照認證的公司處理，比較有保障。

都發局表示，初步了解可能是室內裝潢業者，承諾超出其可施作範圍，若是擬將屋頂拆除增建之建築行為，目前應該是涉及到詐欺或違約，或違反消費糾紛等，呼籲各市民，在一般裝潢，室內裝修，或涉及營造行為時，應該依規了解是否屬該業者依法可承攬工作範圍，是否屬合法業者。

國民黨四位立委參選人呼籲政府正視工程裝潢蟑螂橫行的情形。（記者蘇金鳳攝）

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