花蓮17歲少年無照開車撞樹翻覆！4人送醫、12歲童命危

花蓮17歲少年無照駕駛，今天清晨5點17分在台11丙16K處失控撞樹，造成車輛翻覆。（警方提供）

2023/09/15 12:14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮17歲溫姓少年無照開車載3名未成年男女，今天清晨5點多在台11丙16K壽豐鄉溪口村段自撞路樹，由於車速太快，車輛失控翻覆，坐在副駕駛座的12歲童還被拋出車外，頭部重創失去生命跡象，4人均送醫急救！

事故發生時間是今天清晨5點17分，花蓮縣消防局壽豐分隊獲報趕到現場，發現翻覆車輛扭曲變形、零件物品掉落滿地，車頂車頭凹陷，現場車上救出3人，副駕駛座的男童則被拋出車外，失去生命跡象，4人中有2人已陷入昏迷，至於駕駛溫姓少年意識仍清醒。4名傷患由救護車送往花蓮慈濟、門諾2家醫院急救。

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警方初步調查，開車肇事的17歲溫姓少年酒測值0，沒有取得家長同意就把車子開出門，載13歲蘇姓少女、12歲蘇姓男童及15歲侯姓少年到台東玩，今天一大早開車要回花蓮，他稱「因為昨天晚上沒有睡好」，沿著台11丙由南往北行駛，行經16K處疑似太累打瞌睡擦撞路樹，緊急煞車卻失控翻覆路邊。

車上4人中包括駕駛溫姓少年、侯姓少年、蘇姓少女全身多處擦挫傷，12歲蘇姓男童頭部受創，送花蓮慈濟醫院開刀治療中。

花蓮17歲少年無照駕駛，今天清晨5點17分在台11丙16K處失控撞樹，車上4人輕重傷。（警方提供）

花蓮17歲少年無照駕駛，今天清晨5點17分在台11丙16K處失控撞樹，造成車輛翻覆。（警方提供）

花蓮17歲少年無照駕駛，今天清晨5點17分在台11丙16K處失控撞樹，撞擊後急煞反而造成翻車，地上留有滑行痕跡。（警方提供）

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