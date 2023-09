相隔24年 國際法官協會年會 重回台灣舉辦

國際法官協會年會的旗幟已在台北街頭飄揚。(記者吳政峰翻攝)

2023/09/15 10:47

〔記者吳政峰/台北報導〕中華民國法官協會1995年成立,同年加入國際法官協會(The International Association of Judges),1999年曾在台舉辦年會,通過「司法獨立」為原則的世界法官憲章(Universal Charter of the Judges),時隔24年,年會定本月16日重回台灣舉辦,將邀請台積電創辦人張忠謀進行專題演講。

中華民國法官協會為IAJ會員國並隸屬於亞太區域團體,曾於1999年於台北圓山大飯店舉辦IAJ第42屆年會,會中通過以「司法獨立」為基本原則的世界法官憲章。時隔24年,今年重返我國舉辦年會,9月16日至21日於台北君悅酒店舉辦「2023年國際法官協會第65屆年會暨成立70週年慶祝活動」。

本次年會共有66個會員國報名參加,代表人數204人,另有71名隨員及5名觀察員,包含IAJ現任理事長José Igreja Matos法官(現任葡萄牙波多上訴法院院長)、歐洲區域團體主席Duro Sessa法官(克羅埃西亞最高法院前院長)、拉丁美洲區域團體主席Walter Barone法官(巴西聖保羅州最高法院法官)、非洲區域團體主席Marcelle Kouassi法官(象牙海岸最高法院法官)、亞太區域團體主席Allyson K. Duncan法官(前美國聯邦第四巡迴上訴法院法官),以及IAJ五名前任即榮譽理事長等IAJ理事會及秘書處重要成員均會參與。

開幕式16日舉辦,將邀張忠謀進行專題演講,9月18日下午與憲法法庭合辦的憲法論壇,則以「司法獨立與憲政主義(Judicial Independence and Constitutionalism)」為主題,由司法院長許宗力擔任主持人,講者包含:蘇格蘭最高法院院長The Right Hon. Lord Carloway法官、紐西蘭最高法院法官The Hon. Dam Susan Glazebrook女士、立陶宛憲法法院前院長即現任Vytautas Magnus大學法學院院長Dainius Žalimas博士、韓國憲法法院前大法官Ilwon Kang先生、波蘭法官協會理事長Krystian Markiewicz法官、IAJ現任理事長José Igreja Matos法官、IAJ現任副主席兼亞太區域團體主席Allyson K. Duncan法官及我國憲法法庭黃昭元大法官,探究司法獨立與其他國家權力機關、司法行政、社會壓力以及言論自由的關係。

本次年會四個研討組的研討主題分別為:司法行政組:「遠距工作對於司法工作及司法行政之影響」,民事組:「資料保護規則如何影響法官在民事訴訟中之工作方式」,刑事組:「刑事案件證據調查之司法互助程序」,社會及勞工組:「司法勞動環境及其對司法獨立之影響」。

1953年IAJ在奧地利薩爾斯堡成立,其成員為由中央會議所同意入會的各國法官組成之團體,以維護司法獨立、確保人民權利與自由為主要宗旨,並對聯合國經濟及社會理事會具有諮詢地位,乃國際上重要的司法專業團體組織。

IAJ目前有94個會員國,依所在地域區分為歐洲區域團體、拉丁美洲區域團體、非洲區域團體及亞太區域團體,並設有「司法行政組」、「民事組」、「刑事組」、「社會及勞工組」等四個研討分組。每年年會各研討組均會分別設定研討主題並設計問卷,由各會員國於會前提出問卷報告,於年會研討分組會議進行討論以作成結論。

