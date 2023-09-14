高雄大同醫院廁所傳槍聲 昔日中生代大哥疑自戕命危

高姓男子獨自走進醫院廁所，不久傳出槍聲，命危急救中。（民眾提供）

2023/09/14 23:04

首次上稿 22:13

更新時間 23:04（新增警方調查及傷者背景）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立大同醫院內1樓廁所，今晚6時43分許傳出槍聲，一名男子倒臥廁所內地板，現場遺留手槍1把、空彈殼1發，民眾發現報警，緊急送急診室搶救，目前尚未脫離險境，警方查出他為61歲的高姓男子，因現場沒有打鬥痕跡，警方調閱醫院監視畫面，見高男獨自一人進入廁所，他殺可能性低，是否自戕，警方調查釐清中。

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據了解，高男綽號「高斤」、「九斤」，有槍砲彈藥前科，2、30年前曾混跡苓仔寮，曾是當時中生代大哥，靠槍賭闖出名號，近年漸淡出江湖，他被發現倒臥小便池前，地上除了1顆彈殻，還有20顆未擊發的子彈（含彈匣），但無遺書，初步排除他殺可能，疑右太陽穴中彈1槍，全案仍在調查。

新興分局於今天晚間6時43分許接到報案，稱轄區大同醫院內1樓廁所，有男子倒臥地上留有一灘血跡，員警到場發現男子頭部重傷，現場救護人員將這名高姓男子送往急診室搶救，經調閱監視器影像，確認高男係於6時16分獨自一人進入廁所後舉槍自戕，現場並無其他人進出。

廁所內遺留手槍1把、空彈殼1發；另瞭解高男之前曾有就醫情形及近日也有感情困擾，警方將持續調查釐清。

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