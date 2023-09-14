大孝大樓被黨產會追徵7.8億！國民黨上訴成功 最高行發回更審

大孝大樓改建後的新大樓。（資料照）

2023/09/14 21:04

〔記者楊國文／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會4年前認定，台北市大孝大樓房地是國民黨不當取得財產，追徵7.82億元。國民黨不服，提起行政訴訟請求撤銷處分，台北高等行政院判決國民黨敗訴。國民黨不服，再提上訴；最高行政法院今天判決廢棄北高行原判決，發回更審。

黨產會追查國民黨不得取得財產行動，經調查、舉行聽證會後，2019年5月14日作成行政處分，認定國民黨所有的台北市中正區愛國東路100號、102號的大孝大樓房地，是國民黨不當取得財產，經計算大樓坪數共5168坪土地等價值後，追徵國民黨新台幣7億8275萬8715元。

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國民黨不服，提起行政訴訟，並聲請停止執行。國民黨主張，大孝大樓等房地是1985年1月以4億3400萬元由民眾服務總社得標，國民黨後來以買賣方式，向民眾服務總社取得該處房地，黨產會的處分不當。

台北高等行政法院審理認為，國民黨取得房地過程，是藉由當時政治優勢地位才累積成政黨財產，屬於黨產條例第4條第4款規定的不當取得財產；此外，黨產會依黨產會第6條第3項規定，對國民黨追徵7億8275萬多元，並無違誤，前年11月25日判國民黨敗訴。

國民黨不服，提起上訴，最高行政法院審理後，今天傍晚廢棄北高行原判決，發回北高行更審。

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