為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

大孝大樓被黨產會追徵7.8億！國民黨上訴成功 最高行發回更審

大孝大樓改建後的新大樓。（資料照）

大孝大樓改建後的新大樓。（資料照）

2023/09/14 21:04

〔記者楊國文／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會4年前認定，台北市大孝大樓房地是國民黨不當取得財產，追徵7.82億元。國民黨不服，提起行政訴訟請求撤銷處分，台北高等行政院判決國民黨敗訴。國民黨不服，再提上訴；最高行政法院今天判決廢棄北高行原判決，發回更審。

黨產會追查國民黨不得取得財產行動，經調查、舉行聽證會後，2019年5月14日作成行政處分，認定國民黨所有的台北市中正區愛國東路100號、102號的大孝大樓房地，是國民黨不當取得財產，經計算大樓坪數共5168坪土地等價值後，追徵國民黨新台幣7億8275萬8715元。

國民黨不服，提起行政訴訟，並聲請停止執行。國民黨主張，大孝大樓等房地是1985年1月以4億3400萬元由民眾服務總社得標，國民黨後來以買賣方式，向民眾服務總社取得該處房地，黨產會的處分不當。

台北高等行政法院審理認為，國民黨取得房地過程，是藉由當時政治優勢地位才累積成政黨財產，屬於黨產條例第4條第4款規定的不當取得財產；此外，黨產會依黨產會第6條第3項規定，對國民黨追徵7億8275萬多元，並無違誤，前年11月25日判國民黨敗訴。

國民黨不服，提起上訴，最高行政法院審理後，今天傍晚廢棄北高行原判決，發回北高行更審。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國民黨台中市黨部收歸市有！黨產會：8/30產權登記已完成
2023/08/31 08:07

國民黨台中市黨部收歸市有！黨產會：8/30產權登記已完成
追討KMT及附隨組織不當黨產 林峯正：收歸國有處分逾千億元
2023/08/18 10:10

追討KMT及附隨組織不當黨產 林峯正：收歸國有處分逾千億元

科技論壇開放報名 產官學研眾星雲集
「救總」被認定國民黨附隨組織禁處分財產 請求撤銷處分敗訴
2023/08/10 13:22

「救總」被認定國民黨附隨組織禁處分財產 請求撤銷處分敗訴
國民黨被追徵7.8億敗訴！ 北高行揭取得大孝大樓粗暴手法
2021/11/25 20:49

國民黨被追徵7.8億敗訴！ 北高行揭取得大孝大樓粗暴手法

投資加減碳 氣候變遷趨勢商機讚
大孝大樓被認不當黨產追徵7.8億 國民黨敗訴
2021/11/25 10:42

大孝大樓被認不當黨產追徵7.8億 國民黨敗訴
黨產會認定不當黨產 大孝大樓追徵7.8億元
2019/05/15 06:00

黨產會認定不當黨產 大孝大樓追徵7.8億元
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播