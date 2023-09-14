都是話術！地方媽媽加LINE投資股票 1個月被詐1080萬

洪婦深信投資獲利，1個月內到銀行匯款4次，也相約住所面交取款2次，前後共付款1080萬元。（民眾提供）

2023/09/14 19:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣洪姓婦人透過LINE，加入詐騙集團的股市指南投資群組，短短一個月就匯款或交付6次現金共1080萬元，洪婦均聽從詐團成員指示，以「五金貿易用款」名義取信銀行行員，並陸續匯款，直到近日婦人的兒子覺得有異，找來友人埋伏逮捕取款車手並扭送警局。警方依詐欺等罪嫌移送檢方，後續將擴大偵辦。

警方調查，洪婦於6月間從youtube平台看到某股市獲利廣告的投資股票資訊，隨後透過廣告加入LINE股市指南群組，自稱投資助理的陳女主動聯繫，並指示洪婦下載「順富投資」APP，接著由客服人員接洽告知，其投資股票已獲利，洪婦不疑有他持續投資，從7月至8月間至銀行臨櫃匯款4次，甚至相約住所面交取款二次，前後共付款1080萬元。

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警方表示，直到洪婦近日向兒子借款200萬元，想加碼投資，其子感到事有蹊蹺，經詢問認為母親應是遭詐騙，於12日找來友人計畫，約詐團成員到住家交款，再埋伏逮捕黃姓車手，警詢時發現，黃姓車手竟是未成年。

警方指出，該詐團相當狡猾，甚至還有「反反詐騙」的教戰手冊，指導洪婦面對行員關懷匯款用途時，要謊稱是「五金貿易用款」，如遇行員細問，就回「無可奉告」，然後生氣走人換別家銀行匯款，洪婦因此成功匯款4次

北斗警分局分局長吳詠傑表示，幸好被害人兒子即時想到，警方宣導詐騙集團會指派專人到府收款、匯款給個人，因此主動出擊，免於再遭詐騙200萬元，該案警方後續將擴大偵辦。

黃姓車手搭計程車面交取款，隨後騙局遭識破，被扭送警局。（民眾提供）

詐騙集團「反反詐騙」教戰手冊，指導洪婦要謊稱是「五金貿易用款」，如遇行員細問就回「無可奉告」。（民眾提供）

洪婦多次至銀行臨櫃匯款，一次就300萬，任由詐騙集團宰割。（民眾提供）

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