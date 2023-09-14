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台中超商青少年亮槍？ 警將調閱監視器追查

3名青少年疑似在霧峰一家超商休息區亮槍，警方表示將調監視器，通知3人到案說明。（圖擷取自「社會事新聞影音」）

3名青少年疑似在霧峰一家超商休息區亮槍，警方表示將調監視器，通知3人到案說明。（圖擷取自「社會事新聞影音」）

2023/09/14 14:23

〔記者陳建志／台中報導〕有民眾在臉書社團「社會事新聞影音」上傳影片，表示9月12日時，有3名青少年坐在台中霧峰區吉峰路一家超商內休息，不過其中一個人卻「亮槍」，將一把槍放在桌子上，強調民眾看到容易誤認是真槍引起恐慌；霧峰分局警方表示，初步查訪當天並無青少年在超商內把玩槍械，將持續調閱監視器，通知3名青少年到案說明。

臉書社團「社會事新聞影音」有民眾上傳一段影片，畫面中可看到，有3名青少年坐在超商內，其中一人桌子上還放了一把槍，該段影片表示，這家超商在霧峰吉峰路，並說「青少年休息區亮槍，恐造成民眾恐慌，誤認有人攜帶真槍」。

霧峰分局吉峰派出所楊智堯所長表示，經查訪超商員工，影片所述日期當天並未發現有青少年在店內持有、把玩槍械，也沒有接到顧客反應，將持續調閱其他時段店內和路口監視器，通知3名青少年到案說明。

霧峰分局並呼籲，家長應教育孩子們正確使用兒童玩具，特別是外觀與真槍相似的玩具，避免引起誤會或驚擾。若無正當理由持有具殺傷力的槍械，或攜帶類似真槍的玩具槍而有危及安全之虞者，將依槍砲彈藥刀械管制條例、社會秩序維護法等相關規定予以究辦。

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