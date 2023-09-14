台南假車禍真擄人案 車禍現場只留機車引警注意

台南永康警方10日接獲民眾報案有車禍，到場卻僅發現一輛機車，察覺有異，因而發現該起假車禍真擄人案。（記者劉婉君翻攝）

2023/09/14 12:33

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區10日發生假車禍真擄人案，警方當晚接獲民眾報案有車禍事故，但到現場只發現遺留一輛機車，覺得「怪怪的」，調閱監視器畫面後發現被害人遭到嫌犯押走展開查緝，13日救出被害人。

全案警方共逮獲7嫌，依妨害自由移送偵辦。在澎湖逮捕的徐姓主嫌等4名嫌犯，目前仍在澎湖偵訊中，台南逮捕的3嫌中，2嫌羈押，1人交保。嫌犯不僅大費周章，將被害人的車輛開到恆春，作案車輛開到屏東後再北返丟棄在新化山區焚燒，並將被害人載到雲林後，再搭漁船到澎湖軟禁，製造多個斷點，企圖誤導警方，也分散警力，且嫌犯分工細膩，不同分工僅只知部分內容，例如製造假車禍或是接送，不知犯案過程的全貌。

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而該起案件最早是台南永康警方於10日晚上接獲民眾報案，指稱有車禍發生，但大灣派出所員警到場後，只看到製造假車禍的嫌犯留下的機車，被害人及被害人的白色保時捷都已被嫌犯分頭押走及開往屏東。員警調閱監視器畫面，於當晚12時左右發現被害人遭嫌犯製造假車禍押走，直喊「救命，救命！」警方聯絡被害人家屬時，家屬還不知情。

警方找到機車車主，由於車主平時即將鑰匙插在機車上，任由友人騎走，但並不知道究竟是誰騎走，警方抽絲剝繭追查，組成專案小組偵辦，在澎湖救出被害人，並逮捕4嫌，於台灣的雲林、彰化、台南逮到3人，多名嫌犯有傷害等前科，動機仍有待釐清。

永康警分局長甘炎民提醒民眾，發生車禍事故時，若覺得有異，切勿下車，在車上打電話報警。

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