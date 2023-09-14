干擾選舉？疑境外勢力在台設總統選舉賭盤 2名小組頭落網

中打懷疑這個臉書社團「2024總統選舉賭盤賠率以及最新民調」，可能是境外勢力設置。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

2023/09/14 11:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕距離明年1月總統大選還有4個月，選舉賭盤已經開賭？刑事局中部打擊犯罪中心於上週三（6日）偵破一個總統大選的賭盤，詭異的是，此賭盤是先在臉書設「2024總統選舉賭盤賠率以及最新民調」的社團，散發賭博訊息，中打研判是來自中國等「境外勢力」所為，目的可能是干擾選舉，中打共逮捕兩名台灣小組頭，已知有5名賭客下注，賭資共5萬餘元，至於他們賭誰勝選？中打指出，尚未偵訊5名賭客，尚不知下注內情。

該臉書社團「2024總統選舉賭盤賠率以及最新民調」目前還在，並未因組頭落網而下架，且今天還有更新，也坐實中打境外勢力所為的研判，該社團本月12日還更新選舉賭盤的賠率，以及最強參選人「讓票」的票數，還有4組參選人的賠率。

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中打今天召開記者會指出，發現上述臉書社團，散布選舉賭盤的投注訊息，以及各總統候選人賠率標，供不特定賭客下注，為避免影響我國的選舉之公正性，遂主動追查偵辦。

中打發現，上述社團成立於上月初（8月），且是境外地區人士所為，不排除來自中國等地，境外勢力再透過網路，找來台灣兩名小組頭，負責在台灣處理匯款收賭資，中打本月6日持搜索票及拘票，於新北市及新竹縣，分別拘捕搜索30歲的劉姓男子（詐欺前科）與22歲李姓男子（無前科），查扣的帳戶顯示，已知有5人下注，賭資共計5萬餘元。

中打將全案依總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法及洗錢防制法，移送新北地方檢察署偵辦，檢方諭令李男限制住居，劉男3萬元交保。

中打強調，我國於今年6月修正公布的總統副總統選舉罷免法第88-1條，以及公職人員選舉罷免法第103-1條，已明文將選舉賭盤納入刑罰之中，最高可處5年以下徒刑，民眾切勿以身試法，參與從事賭博集團或下注簽賭。

中打搜索並查扣總統選舉賭盤的賭資匯款帳戶。（中打提供）

小組頭劉男3萬元交保。（中打提供）

小組頭李男被諭令限制住居。（中打提供）

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