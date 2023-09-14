弒母逆子服刑想移病監被拒 打官司最終結果出爐

精障逆子阿成想從監獄移至病監或醫院治療被拒，提告宜蘭監獄，被北高行駁回確定。圖為宜蘭監獄外觀。（資料照，記者江志雄攝）

2023/09/14 09:36

〔記者溫于德／台北報導〕9年前中度精神障礙男子阿成（化名）持球棒暴打母親頭臉致死，被判刑16年定讞，最高法院並命服刑前應監護5年。3年前阿成監護期滿，被移往監獄服刑，但去年請求移至病監或醫院治療被拒，決定向宜蘭監獄提告；宜蘭地方法院判阿成敗訴，台北高等行政法院再駁回阿成的上訴，全案確定。

2014年間，阿成懷疑父母打算將他送到精神院所強制治療，與父母發生爭執；同年4月3日，阿成為此跟父親槓上，但阿成隔日有要事須處理，先行外出。未料，阿成竟轉頭跟母親爭執，過程中，他又想到過去被家人強制就醫的不愉快經驗，同年4月5日凌晨1時許，他手持鋁棒重擊母親頭部8下以上，即使母親哀求不要再打，仍不停手；阿成犯後逃離現場。凌晨4時許，阿成的哥哥返家見母親倒臥血泊氣絕身亡報警。

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刑事偵審期間，阿成均坦承犯行，也多次表達對不起家人。法院則將阿成送醫鑑定，得知其犯案發當下，受到精神障礙或其他心智缺陷影響，導致辨識行為違法等能力顯著減低，依刑法19條減刑，依殺害直系血親尊親屬罪判阿成16年徒刑，並命他執行前應監護5年，全案定讞。

2015年4月，阿成到基隆一家醫院執行監護，2020年4月期滿後被移往監獄服刑，同時繼續在獄中接受醫師門診並服藥；去年阿成想要前往病監或醫院治療，宜蘭監獄以他病況穩定、定期就診為由拒絕，阿成決定提告。

宜蘭地院行政訴訟庭根據就醫紀錄，得知阿成每月均接受精神科醫師診察，且經評估其病況穩定或相對穩定，何況是否戒送醫療機構或病監醫治，屬獄政機關的裁量權，判決駁回阿成的請求。

阿成上訴指他在監內只是「關起來」，沒有專業治療，所以並非最佳處置，還會導致他在基隆的醫院所受5年治療成效付之流水，況且他在醫院已建立病識感，瞭解他在意識混亂下誤殺母親是傷天害理的行為，恢復意識後相當自責。

阿成還提到，年邁父親擔心他心理狀態失衡、病情惡化，不辭辛勞每周遠從新北市至宜蘭接見探視，以穩定他的情緒，父愛偉大令人心酸，然而，這些宜院卻隻字未提，因此應該准許他前往病監或醫院治療。

北高行認為，宜院已說明阿成服刑期間定期接受醫師看診，並經評估病況穩病、囑咐持續服用藥物，代表沒有任何醫療急迫或經醫師診治後有必要戒送醫療機構或病監醫治的情形；且阿成上訴並未具體表明宜院判決有何法規適用不當之處，駁回上訴確定。

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