女子提供帳戶給詐團 無罪改判有罪、還要賠償288萬

邱女提供帳戶幫忙詐欺集團洗錢，被高雄高分院改判有罪，並賠償288萬元。（記者鮑建信攝）

2023/09/14 06:58

〔記者鮑建信／高雄報導〕邱姓女子提供金融帳戶等資料，涉嫌幫助詐欺集團冒充檢警人員行騙，經地院判決無罪，高等法院高雄分院審理後大逆轉，依違反洗錢防制法改判徒刑4月，併科罰金2萬元，並附帶民事賠償288萬元。

判決書指出，2021年8月12日，邱女將其所申辦網路銀行帳號、密碼等資料，以通訊軟體LINE交付予自稱「夏星」詐騙集團成員後，對方冒充檢警辦案人員，向蔣姓民眾佯稱，因冒領補助款涉及洗錢案，需要自清等語，致使蔣陷於錯誤，被騙288萬元。

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警方接獲報案後查獲邱女涉案，依違反洗錢防制法移送橋頭地檢署偵查起訴，地院法官認為她是求職被騙帳戶，判決無罪，蔣附帶民事賠償288萬元部分，一併被駁回，但檢方不服上訴，要求改判有罪。

高雄高分院調查，邱女沒有任何交易虛擬貨幣，或從事類似性質的工作經驗，僅單純透過LINE與陌生人簡短對話，而未經過面談、徵信或錄取等程序，即獲得高額報酬工作，甚至不需付出任何勞務，也未開始招攬任何業務，就有鉅額資金匯入帳戶，已違常情，因此改判有罪，處有期徒刑4月，併科罰金2萬元，還要賠償288萬，仍可上訴。

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