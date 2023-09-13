司法大塞車！陳為祥：檢察官一年平均扛930案 是不可能的任務

聯電創辦人曹興誠（右二）13日出席Y's Day「週三青年日」，與台北市議員林亮君（左起）、台灣公民人權聯盟常務理事陳為祥、台灣智庫副執行長董思齊，針對司法改革議題對談。（記者塗建榮攝）

2023/09/13 23:24

〔記者陳政宇／台北報導〕司法改革進展備受關注，台灣公民人權聯盟常務理事、野火法律事務所主持律師陳為祥今（13）日表示，目前台灣司法面臨的最迫切問題之一，是「司法大塞車」，現在每位檢察官一年平均需負責偵查930件案件，實在是不可能的任務，導致司法效能偏低，急需改善。

台灣公共策益、台灣智庫、台灣公民人權聯盟等單位，今日晚間舉辦Y’s Day「週三青年日」第18場，主題是「奪回人民的司法主權」，台灣公民人權聯盟發起人、聯電創辦人曹興誠，以及陳為祥、台北市議員林亮君和台灣智庫副執行長董思齊均受邀出席。

請繼續往下閱讀...

陳為祥指出，先進國家人民對司法的滿意度都有七、八成以上，但台灣只有三成，這是很奇特的現象，偏低的司法滿意度顯示台灣司法需要民主化，拉近司法與民眾的距離，並且「正確」、「迅速」地彰顯正義。

董思齊說，司法改革必須要能提出具體的解決方案，更必須確保司法權與社會溝通順暢並落實法律制度的運作，才能建立值得信賴的司法體系，也才能進一步強化國民對政治共同體的認同，從而實現憲法所宣示的「國民主權原則」，將司法主權歸還人民。

他認為，除了對國會的立法遊說及倡議外，司法從業人員也應放下專業的本位主義，一同加入改善制度的行列。此外，唯有公民權意識的覺醒，加上民間監督團體的集結，台灣才有辦法共同完善這個「由下而上」的司改運動，進而透過強化人民主權，堅定全民對維護台灣作為主權國家的信念。

林亮君以政治工作者的民眾陳情經歷說明，執法面的警察作為人身行為自由的表徵，若出現資訊不對等或執法威信，甚至過度侵害人民自由或財產，將導致民眾對司法體系的對抗感，進而嚴重影響對國家政府的信任度，要如何衡平警察和司法對人民自由的現場情感，這是很重要的對話。

關於台北大直民宅塌陷案，她分享行政權弱化的現象，甚至迫使民眾進入其實並非必要的司法程序。該事件暴露台灣長久以來損鄰補償機制不完備的問題，市府在損鄰事件中扮演的角色薄弱，建管處只是指導單位，並無強制力要求建商完成後續的鑑定及監測等過程，造成民眾需耗費大量時間精力尋求司法救濟。

林亮君認為，應透過行政權的補強，事前預防、避免民眾被迫透過司法來捍衛自己的權利，以至於在訴訟過程中產生「小蝦米對大鯨魚」的不平衡感，甚至因此對政府產生不信任感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法