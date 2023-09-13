農曆7月殯儀館公祭 告別式後突「記憶斷片」找不到愛車

在警方協助下，施男終於找到愛車。（警方提供）

2023/09/13 17:59

〔記者許國楨／台中報導〕施姓民眾前天到台中市殯儀館參加公祭，告別式後記憶突然全數斷片，忘了愛車停放地點，徒步遶行了約2個小時未果只得求助警方，但他所提供的停車位置記憶太瑣碎，員警逐一拼湊接續陪他尋找，最終在離殯儀館約一公里處找到車。

台中市第二分局文正派出所副所長潘奕憲、警員洪子傑，前天接獲第三分局合作派出所員警電話請求協助，原來67歲施姓民眾從太平區開車到北區崇德路殯儀館參加公祭，一出殯儀館突然對車輛停放位置記憶完全斷片，沿路邊走邊找，竟一路找到火車站未果，只得就近向合作所求援，再由文正所接力幫忙。

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警方以警車載同施男依他的斷片記憶一起尋找，「崇德殯儀館」、「加油站」、「很大的路口」、「附近沒有車位走了一段路停進巷子裡」…等不著邊際的記憶碎片，在殯館館周邊大小巷子搜尋了約15分鐘許，最終在中華路二段173巷內尋獲，並勸導施男所停放位置係屬禁止停車處所。

施男表示，對市區不熟、車位難尋，竟不知不覺中將車輛停放這麼遠的位置，幸好警察非常給力幫他找到車，讓他能順利返家，因充分感受到警察的親和力及效率，特別送了盒當季水果到派出所感謝警察的辛勞。

第二分局長周俊銘表示，忘記車輛停哪這一類的烏龍報案已不是老年人專利，因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，年輕人烏龍報案也時有所聞，民眾停放車輛後，最好隨手以手機拍下停車位置及周遭環境，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。

施男送了當季水果到警所致謝。（警方提供）

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