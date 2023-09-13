送瓦斯機車撞倒快速爐釀火燒車 大量火煙嚇壞路人

新北市鄭姓男子騎車送瓦斯到米苔目店，機車側倒撞翻快速爐，不慎引燃火燒車，騎士及時滅火，幸未釀成災情。 （記者吳仁捷翻攝）

2023/09/13 15:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市鄭姓男子騎機車送瓦斯到三重區頂崁工業區「榕樹下米苔目」，疑因停車不穩側倒，當場撞翻快速爐，不慎釀成火燒車，鄭男見狀，連忙搬來一旁滅火器滅火，消防員趕抵殘火處理，幸未釀成延燒，也無人受傷，但火燒車竄出大量火煙，嚇壞路人，至於起火原因仍待調查釐清。

新北市119今天上午獲報，三重區光復路一段榕樹下米苔目店門口驚傳火燒車，當時57歲鄭姓男子送瓦斯到場，停在小吃店門口要下瓦斯桶，未料車子沒停妥突然側倒，瞬間撞翻烹煮中的快速爐，爐火點燃機車側漏汽油，瞬間陷入火海，嚇壞一旁路人、鄰居；鄭姓配送工見狀，擔心火勢延燒車上瓦斯桶，連忙搬起一旁滅火器滅火，幸未釀成延燒，火勢也及時撲滅。

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消防單位調查，店家平日在店門口放置2個快速爐、3、4瓶桶裝瓦斯烹煮；老闆今天早上9時許向瓦斯行叫瓦斯，57歲鄭姓配送工人騎機車載運2桶瓦斯鋼瓶送抵，將機車如常停在店門口。

但鄭男才剛停好機車，疑因沒停好就側倒，剛好撞翻快速爐，火勢引燃機車外溢的汽油，瞬間釀成大火，因失火的機車上仍有兩瓶瓦斯桶，鄭男擔心火勢引爆瓦斯桶，連忙持滅火器滅火。

新北119獲報，派遣二重、頭前分隊趕抵滅火，所幸僅有機車燒毀，幸未擴大延燒、及人員受傷；店家及鄭姓男子均透露，將各自處理財損，不需警方介入。

新北市消防局救災救護指揮中心主任蔡志鴻說，民眾遭遇類似火警，在確保自身安全下，可冷靜使用滅火器初期滅火，幸未擴大延燒，消防單位將會同各消防分隊，向轄內小吃攤宣導用火安全，使用爐具火源遠離瓦斯鋼瓶，避免釀成火警。

新北市鄭姓男子騎車送瓦斯到米苔目店，機車側倒撞翻快速爐，不慎引燃火燒車，騎士及時滅火，幸未釀成災情。 （記者吳仁捷翻攝）

新北市鄭姓男子騎車送瓦斯到米苔目店，機車側倒撞翻快速爐，不慎引燃火燒車，騎士及時滅火，幸未釀成災情。 （記者吳仁捷翻攝）

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