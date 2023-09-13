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首頁　>　社會

宜蘭警涉肇逃反控告受傷騎士 民眾痛批知法犯法更玩法

宜蘭縣警局警員毛國哲。（資料照）

宜蘭縣警局警員毛國哲。（資料照）

2023/09/13 15:20

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣警局警員毛國哲去年7月涉嫌違反居家隔離期間開車外出，闖紅燈撞上王姓機車騎士，造成王男重傷，毛員事後反控王也有闖紅燈，提出民事訴訟。王男痛批毛國哲知法犯法更玩法，竟然還能繼續當警察？警方回應，已對毛員記一大過處分。

王姓騎士透過胡姓友人向本報投訴表示，2016年4月，毛國哲擔任礁溪警分局偵查佐時酒駕肇事找友人頂替，因公共危險罪被判刑3月。後來調派三星警分局任職，在去年7月18日晚間10點開車外出，行經羅東鎮中正北路與五結鄉中正路1段2巷口闖紅燈，撞上一輛機車，導致王姓騎士腦震盪、全身多處嚴重擦挫傷。

投訴民眾指出，事故發生後，毛國哲下車時走路搖搖晃晃，未等警方到場逕行離去，隔天到羅東警分局二結派出所製作筆錄，酒測值零。王姓騎士質疑相隔10多小時才作酒測有意義嗎？

去年7月15日毛國哲從越南返國，依照當時防疫規定，必須從16日起凌晨零時接受72小時居家隔離，結束時間是18日深夜12點，但毛當晚10點即開車外出，被罰10萬元。

毛國哲涉及過失傷害，因雙方和解撤回告訴，肇逃部分被判有期徒刑6月，緩刑2年，投訴人痛批，事發後，毛員從偏遠的三星警分局調到市中心的羅東警分局公正派出所任職，繼續擔任警察，沒有懲處，也未移送懲戒法庭；

另外，對於毛國哲指控王姓騎士也有闖紅燈，一個十字路口兩造如何同時闖紅燈？毛如此離譜行徑，宜蘭縣警局未做出免職處分，難道是後台很硬？

羅東警分局表示，毛國哲去年7月肇逃案件，縣警局召開考績會記大過一支，並從三星警分局調到勤務較繁重的羅東警分局，實施調地處分，他有接受酒測無酒精反應，不符合移送懲戒條件；另外，毛控告王姓騎士的民事訴訟，已在本月6日撤告，警方準備將他調離公正派出所，後續會做適當處置。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

毛國哲目前在羅東警分局公正派出所（如圖）任職。（記者江志雄攝）

毛國哲目前在羅東警分局公正派出所（如圖）任職。（記者江志雄攝）

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