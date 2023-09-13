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休旅車拋錨「指定救援」國道上演3人推車 警：最高可罰6000元

一輛休旅車行經國道一號南下143公里，故障停靠路肩，高速公路局特約拖吊車到場欲協助，但休旅車車主表示要等保險公司配合的拖吊車到場處理，車上3人合力推車，將車推入前方避車彎。（記者彭健禮翻攝）

一輛休旅車行經國道一號南下143公里，故障停靠路肩，高速公路局特約拖吊車到場欲協助，但休旅車車主表示要等保險公司配合的拖吊車到場處理，車上3人合力推車，將車推入前方避車彎。（記者彭健禮翻攝）

2023/09/13 14:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一輛休旅車行經國道一號南下143公里，故障停靠路肩，高速公路局特約拖吊車到場欲協助，但休旅車車主表示要等保險公司配合的拖吊車到場處理，車上3人合力推車，將車推入前方避車彎。對此，國道二隊警方表示，該輛休旅車駕駛違反道路交通安全處罰條例33條1項3款規定，可處3000元至6000元罰鍰。

這起事件發生於10日下午3點多，一輛休旅車於國道一號南下143公里處故障停靠路肩，高速公路局特約拖吊車到場欲協助，但休旅車車主表示要等保險公司配合的拖吊車到場處理，因停靠點前方約50公尺處有避車彎，休旅車上3人遂下車推車前行。

但該路段為爬坡道，休旅車雖於路肩由人力推行，但為了控制方向盤，有一人得在駕駛座外側的車道上推車，十分危險，高公局特約拖吊車考量故障車及人員安全，也協助於後方鳴燈警戒，直到故障休旅車安全被推入避車彎後才離去。

國道二隊警方表示，車輛於國道故障暫停路肩，應在後方50到100公尺擺放故障標誌，並在1小時內排除，該路段屬上坡段經常有重車行駛爬坡道，在該路段高速公路上推車是違規又危險的行為，違反道路交通安全處罰條例33條1項3款，可處3000元至6000元罰鍰。

國道二隊警方說，若用路人車輛於國道故障、拋錨，建議撥打1968高速公路局特約拖吊車協助，以利迅速排除，且高速公路局特約拖吊車收費有規定，若用路人對收費有疑義，也可向高速公路局申訴。

高公局特約拖吊車考量故障車及人員安全，也協助於後方鳴燈警戒，直到故障休旅車安全被推入避車彎後才離去。（記者彭健禮翻攝）

高公局特約拖吊車考量故障車及人員安全，也協助於後方鳴燈警戒，直到故障休旅車安全被推入避車彎後才離去。（記者彭健禮翻攝）

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