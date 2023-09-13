女子掐死同院住民 法官認「不宜過度輕縱」判12年

宜蘭地方法院。（資料照）

2023/09/13 14:27

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕林女與張女是宜蘭縣某住宿機構住民，去年11月，張女被林女掐死，後經照護員發現送醫急救，仍回天乏術。宜蘭地方法院判決，林女犯殺人罪，處有期徒刑12年，刑期執行完畢或赦免後，再監護4年。

判決書指出，林女與同院住民張女未有嫌隙，但去年11月4日，林女見張女朝靜思室裡探頭，基於殺人犯意，先招手示意張女進房，隨後將房門關上，並一度把床鋪移置門前阻擋，防止他人闖入。

請繼續往下閱讀...

林女讓張女平躺在地，跨坐其上，並雙手掐壓張女頸部，中途多次試探其氣息，並於1個小時後步出房間。8分鐘後，照護員發現張女躺在房間地上，經拍打呼喊都沒反應，通知護理人員救護並送醫，但張女仍因頸動脈血流中斷及呼吸道受外部壓迫阻塞窒息，被宣告死亡。

林女偵訊供稱，她被工作人員刁難，10月22日起被關在靜思室，心很亂，認為已經死路一條，才用雙手勒斃被害人。院方人員表示，林女狀況好的時候，會幫院方人員的忙，但必須收到食物作為回饋，沒有回饋就會不滿。

法官認為，林女長期酗酒，認知功能退化，受情緒疾患所苦多年，使其辨識行為違法的能力顯著降低，但犯行實屬重大，危害社會安全非輕，不宜過度輕縱；考量林女在偵審期間，始終坦承犯行，知道張女是無辜的，並有反省也感到難過，審酌一切情狀，依殺人罪判處有期徒刑12年，刑期執行完畢或赦免後，令入相當處所，監護4年。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法