為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

女子掐死同院住民 法官認「不宜過度輕縱」判12年

宜蘭地方法院。（資料照）

宜蘭地方法院。（資料照）

2023/09/13 14:27

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕林女與張女是宜蘭縣某住宿機構住民，去年11月，張女被林女掐死，後經照護員發現送醫急救，仍回天乏術。宜蘭地方法院判決，林女犯殺人罪，處有期徒刑12年，刑期執行完畢或赦免後，再監護4年。

判決書指出，林女與同院住民張女未有嫌隙，但去年11月4日，林女見張女朝靜思室裡探頭，基於殺人犯意，先招手示意張女進房，隨後將房門關上，並一度把床鋪移置門前阻擋，防止他人闖入。

林女讓張女平躺在地，跨坐其上，並雙手掐壓張女頸部，中途多次試探其氣息，並於1個小時後步出房間。8分鐘後，照護員發現張女躺在房間地上，經拍打呼喊都沒反應，通知護理人員救護並送醫，但張女仍因頸動脈血流中斷及呼吸道受外部壓迫阻塞窒息，被宣告死亡。

林女偵訊供稱，她被工作人員刁難，10月22日起被關在靜思室，心很亂，認為已經死路一條，才用雙手勒斃被害人。院方人員表示，林女狀況好的時候，會幫院方人員的忙，但必須收到食物作為回饋，沒有回饋就會不滿。

法官認為，林女長期酗酒，認知功能退化，受情緒疾患所苦多年，使其辨識行為違法的能力顯著降低，但犯行實屬重大，危害社會安全非輕，不宜過度輕縱；考量林女在偵審期間，始終坦承犯行，知道張女是無辜的，並有反省也感到難過，審酌一切情狀，依殺人罪判處有期徒刑12年，刑期執行完畢或赦免後，令入相當處所，監護4年。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不滿女友分手勒斃她 健身教練判15年定讞
2023/08/15 05:30

不滿女友分手勒斃她 健身教練判15年定讞
不堪妻長期折磨！男子勒死她再將2孩丟井溺斃 殺光全家後輕生
2023/06/21 23:17

不堪妻長期折磨！男子勒死她再將2孩丟井溺斃 殺光全家後輕生

熱度反轉 台中購屋客回流科博綠特區
姊弟戀卻成凶殺案！前獅子會長辯「殉情」被打臉 判無期定讞
2023/05/08 11:21

姊弟戀卻成凶殺案！前獅子會長辯「殉情」被打臉 判無期定讞
斷片外送員尿車勒斃運將 酒醒說「完全不知發生何事」
2023/04/06 16:50

斷片外送員尿車勒斃運將 酒醒說「完全不知發生何事」

投資加減碳 氣候變遷趨勢商機讚
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播